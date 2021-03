Martina Stella ha aggiunto una nuova serie di foto sensazionali sul suo profilo Instagram: la gonna è davvero troppo corta e copre ben poco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina Stella, qualche minuto fa, ha condiviso sul suo account Instagram una serie di scatti straordinari. La nativa di Impruneta è sensualissima e da diversi mesi pubblica online contenuti sempre più esplosivi. Tra fotografie nella vasca da bagno, sul letto o su balconi panoramici, la 36enne sfodera outfit di ultima moda e mette in mostra il suo fisico da sogno.

Martina ha avuto alcune relazioni importanti nel corso della sua vita. Dopo Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani, dal 2016 è felicemente sposata con Andrea Manfredionia. La classe 1984 ha anche una figlia di nome Ginevra, nata dalla precedente relazione con Gabriele Gregorini. Le due hanno uno splendido rapporto e qualche giorno fa l’attrice ha espresso le sue sensazioni in merito al ritorno alla Didattica a distanza. Martina sui social, tra tik tok e stories Instagram, non condivide soltanto scatti disarmanti ma anche contenuti in cui è in compagnia della sua bambina.

Martina Stella strepitosa, serie di scatti da capogiro: gonna cortissima!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina, nella mostruosa serie di scatti che postato pocanzi, ha sfoderato la sua sensualità illimitata. Difficile restare indifferenti davanti a così tanta bellezza: le sue foto sono come al solito una gioia per gli occhi. L’attrice indossa una gonna molto particolare e cortissima: le sue gambe favolose sono come al solito scoperte e lasciano i fan a bocca aperta.

Il post ha già raccolto numeri incredibili. Il bacino di utenza è molto variegato, così come ciò che appare nello spazio commenti. C’è chi scrive vere e proprie poesie sperando in una lettura della star del cinema e della televisione, c’è chi si limita a postare delle emoticon eloquenti, c’è chi utilizza complimenti e apprezzamenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Martina, cinque giorni fa, piazzò il suo incredibile lato A in bella mostra: il reggiseno estremamente sexy mise in risalto le sue magnifiche curve.