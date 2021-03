Sara Croce è da impazzire: la doccia è BOLLENTE. Bonas vietata i minori – FOTO

Sara Croce non conosce freni e con le ultime foto pubblicate sui social mette a dura prova le coronarie del suo pubblico

Sara Croce ha deciso di far saltare il banco mettendo sul tavolo una coppia di foto da infarto. La bella influencer infatti si è lasciata ritrarre sotto la doccia con addosso un mini bikini tigrato che mette in risalto le sue forme generose. Sara ha condiviso ben due scatti nei quali offre al pubblico entrambi i suoi lati mettendoli davvero davanti all’imbarazzo della scelta. Meglio il lato B, statuario come pochi, che viene mostrato mentre le goccioline dell’acqua della doccia lo accarezzano dopo essere cadute prima sui lunghi capelli biondi oppure l’altra prospettiva? La seconda foto infatti ritrae Sara leggermente di profilo, la visuale che viene concessa al pubblico in questo caso è caratterizzata dal suo décolleté. Lo sguardo fisso verso l’obiettivo e la bocca leggermente dischiusa le conferiscono l’aria di una vera e spietata predatrice. Sara sembra pronta ad assaltare al collo la sua prossima, fortunata, vittima.

Sara Croce, la nuova Bonas che non teme confronti

In questi giorni Sara Croce sta diventando un volto sempre più familiare per milioni di italiani che le permettono con piacere di entrare in casa propria ogni sera. La bella influencer infatti è stata riconfermata nel mitico cast di “Avanti un altro“, in cui veste i panni della “Bonas“. La sua bellezza e il suo fascino non potevano certamente passare inosservati agli occhi di un vero e proprio scopritore di talenti qual è Paolo Bonolis. Il conduttore romano ha infatti voluto Sara per questa iconica decima edizione dello show preserale di Canale 5 più amato di sempre.

L’influencer nel corso di questa partecipazione alla fortunata trasmissione Mediaset dovrà confrontarsi con la bellezza prorompente di Miss Claudia (Ruggeri), la dottoressa Maria Mazza, la bona sorte Francesca Brambilla e la regina del web Laura Cremaschi. Un gruppo di donne capace di far perdere la testa e all’interno del quale Sara certamente non può mai sfigurare. La modella infatti, oltre ad essere sempre di più protagonista assoluta dei social, è diventato un personaggio indispensabile delle serate degli italiani.