Taylor Mega, allenamento in spiaggia e fisico mozzafiato. VIDEO

Taylor Mega, bellissima influencer dal fisico mozzafiato. La modella si allena in spiaggia baciata dal sole ed i follower impazziscono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

Taylor Mega è una modella ed imprenditrice, influencer popolarissima su Instagram vanta 2.5milioni di follower. La vita amorosa di Taylor è stata abbastanza movimentata, infatti ha avuto diversi flirt, tra le varie relazioni compaiono i nomi di Tony Effe della Dark Polo Gang, Flavio Briatore e Sfera Ebbasta.

Taylor è anche conosciuta per aver partecipato all’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi e nello stesso anno alla 16ma edizione del Grande Fratello 16, periodo in cui ha avuto una relazione con Giorgia Caldarulo, la storia è durata un mese.

Sempre in forma ed allenata dispensa consigli su come allenarsi in breve tempo con semplici esercizi ed avere i massimi risultati. Come sempre i suoi post fanno il botto e si riempiono di like e commenti.

LEGGI ANCHE —> Guendalina Tavassi dice addio al marito Umberto D’Aponte

Bella, sensuale, unica. Taylor Mega è una regina del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

LEGGI ANCHE —-> Amelia Fiore senza rivali, il suo balcone vince contro tutti…che panorama! – FOTO

Taylor è nata a Carlino, in provincia di Udine, il 31 ottobre 1993. Il suo vero nome è Elisa Tedesco, il nome d’arte è stato scelto dal brand che si occupa di conduzione di campagne pubblicitarie. La modella nasce in una famiglia di allevatori di tacchini e fin da piccola ha sognato di diventare showbiz.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

Dopo essersi diplomata, Taylor Mega inizia il suo percorso come come modella, arrivando a creare un suo brand di bikini dal nome “Mega Swim”. Il suo successo è dovuto ad Instagram, quando nel 2018 raggiunge un milione di follower.