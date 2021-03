Pierpaolo Pretelli: il nuovo programma a cui parteciperà

Pierpaolo Pretelli è pronto a diventare il protagonista di un nuovo programma televisivo, di cosa stiamo parlando? I dettagli

Qualcuno lo ha conosciuto durante la sua collaborazione da velino per Striscia la notizia, altri hanno avuto a che fare con lui durante il reality Grande Fratello Vip, stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli, il playboy della casa che proprio durante la sua esperienza si è innamorato perdutamente dell’influencer Giulia Salemi. Oggi, a distanza di due settimane, spunta l’indiscrezione sull’ex concorrente della casa, sono in arrivo importanti novità per il velino. E’ pronto per il prossimo programma?

LEGGI ANCHE>>>Pierpaolo Pretelli: l’augurio speciale per la sua donna, ma quale? – FOTO

Pierpaolo Pretelli: a quale programma parteciperà?

LEGGI ANCHE>>>Pierpaolo Pretelli, il messaggio per Giulia che lascia sconvolti: “Mi ricorda te”

Secondo quanto riporta Giuseppeporro.it, Pierpaolo Pretelli sarebbe pronto a cominciare un nuovo reality. Questa volta lo vedremo su Rai1 in un programma completamente diverso dal Grande Fratello vip. Si tratta di Tale e quale show, una trasmissione di intrattenimento dove alcuni vip imitano cantanti con varie performance. Sempre secondo il giornale, il ragazzo avrebbe una voce molto intonata e cantare gli piace molto visto che ha riprodotto con Antonio Mezzancella la canzone Stella di Broadway di Cesare Cremonini. Inoltre ha dedicato lo stesso brano all’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi, nonché sua fidanzata. Niente è ancora certo, ma a quanto pare Pretelli ha tutte le carte in regola per un nuovo programma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial)

Per il momento si gode la sua nuova relazione e da questa sera farà il tifo per sua suocera, la mamma di Giulia, che sarà una delle concorrenti del nuovo reality L’isola dei famosi. C’è una cosa a cui però sia lui che la fidanzata non hanno tenuto conto, come opinionista ci sarà Tommaso Zorzi, che darà sicuramente filo da torcere alla mamma della Salemi, ormai una delle sue più acerrime nemiche. Ne vedremo delle belle.