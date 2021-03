Incendio all’interno di un’abitazione: donna perde la vita

Una donna di 60 anni è morta questa mattina in seguito ad un incendio divampato nella sua abitazione di Marina di Andora, in provincia di Savona.

Dramma a Marina di Andora, in provincia di Savona, dove una donna di 60 anni è morta in seguito ad un incendio sviluppatosi all’interno della sua abitazione. Il fumo propagatosi all’interno e all’esterno dell’appartamento ha fatto scattare l’allarme ed in pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Purtroppo per la 60enne non c’è stato nulla da fare: fatali per la vittima le esalazioni da monossido generato dalle fiamme. Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Una donna di 60 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi, lunedì 15 marzo, a Marina di Andora, località del comune di Andora, in provincia di Savona. La vittima, secondo quanto ricostruito, si trovava all’interno del suo appartamento, sito in via San Bernardino, dove sarebbe divampato un devastante incendio che ha avvolto i locali. Le fiamme, riporta la stampa locale e la redazione de Il Secolo XIX, hanno generato una cortina di fumo che ha fatto scattare l’allarme.

Presso l’abitazione, in pochi minuti, sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme facendo irruzione nell’appartamento. I pompieri hanno poi ritrovato nella camera da letto la donna esanime, per cui ogni tentativo di soccorso è risultato essere vano. I sanitari del 118 hanno potuto solo constarne il decesso che sarebbe sopraggiunto per le esalazioni di fumo provocato dal rogo.

Anche i carabinieri si sono precipitati sul posto avviando gli accertamenti per risalire alle cause che hanno dato origine alle fiamme. Stando ai primi riscontri, riferisce Il Secolo XIX, l’incendio sarebbe divampato a causa di una sigaretta.