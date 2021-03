Giusy Ferreri con quelle mani fa quel che vuole…”Work in progress” – FOTO

Giusy Ferreri incanta i fan che la seguono sui social pubblicando una foto in cui la sua concentrazione apre spazio alla fantasia

Dall’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram sembrerebbe che le preghiere dei fan di Giusy Ferreri stiano per essere esaudite. I suoi ammiratori infatti non sono mai sazi della sua voce e dopo gli ultimi successi non stanno più nella pelle in attesa di riascoltarla con un inedito. Ecco perché lo scatto pubblicato dall’artista di origini palermitane non può che accendere le fantasie delle migliaia di fan adoranti sui social. In questa foto infatti Giusy si è lasciata ritrarre al pianoforte con un’espressione del viso estremamente concentrata che fa ben sperare. Immediatamente infatti i follower non hanno potuto fare a meno di ipotizzare che la cantante si sia messa all’opera per cercare la melodia e le parole del suo prossimo brano. Aspettando che la sua voce torni a deliziare le orecchie non resta altro da fare che accontentarsi di quella degli occhi.

La vita privata di Giusy Ferreri

Fin dal suo esordio nel talent X Factor che le permetterà di farsi conoscere e conquistare l’affetto dei fan con la sua bravura Giusy Ferreri è stata sotto gli occhi degli obiettivi. In realtà la sua vita privata non ha mai dato l’occasione ai giornali di gossip di andare a ricercare lo scoop. Dal 2008 la Ferreri è legata sentimentalmente al geometra Andrea Bonomo con cui nel 2017 ha avuto la piccola Beatrice. La sua vita però, per quanto da tanti potrebbe essere considerata invidiabile, non è stata sempre facile. All’età di 8 anni le è stata diagnosticata la sindrome di Wolff-Parkinson-White, una malattia congenita del cuore. Da quel momento le occorreranno circa 13 anni durante i quali si è dovuta sottoporre a ben due interventi per riuscire a mettersi questo problema alle spalle.

Anche il suo percorso artistico non è stato per nulla in discesa. Prima di ottenere il successo che meritava grazie alla sua partecipazione ad X Factor infatti Giusy ha dovuto sudare molto per portare avanti la sua vera passione. Pur di proseguire ha dovuto fare mille lavori per mantenersi, fra questi la cassiera all’Esselunga.