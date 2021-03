Martina Colombari, bellezza acqua e sapone: “Io non mollo” – FOTO

Martina Colombari apre il suo cuore sui social e in una foto mostra la sua straordinaria bellezza acqua e sapone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Non sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che avrebbero il “coraggio” di mostrarsi davanti ad un obiettivo senza aver prima fatto ricorso a trucco e parrucco. Non è certamente però il caso della sempre affascinante Martina Colombari che ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram una foto con lo scopo di far arrivare un messaggio importante. L’ex Miss Italia si è lasciata ritrarre seduta sul parquet di quella che sembra essere una palestra casalinga. Con addosso un paio di leggings neri a cui è abbinato un top Martina sembra che si stia dedicando ad una seduta di allenamento. Senza trucco e con i capelli raccolti i suoi incantevoli occhi chiari riescono a catturare totalmente l’attenzione dei follower adoranti. La foto è solo un pretesto per spronare i fan a continuare a resistere dopo che la Regione Lombardia è rientrata nella zona rossa. “Siamo tutti stanchi e preoccupati – ha scritto Martina – siamo messi alla prova ma non molliamo!“.

LEGGI ANCHE -> Vanessa Incontrada, sguardo accattivante e lingerie bollente – FOTO

La vita privata di Martina Colombari

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

LEGGI ANCHE -> Giulia De Lellis in abito corto lascia poco spazio all’immaginazione FOTO

Martina Colombari, pur vivendo ormai da molti anni l’ambiente dello spettacolo, è uno di quei personaggi che ha in realtà dato poco lavoro ai settimanali di gossip. Salita agli onori delle cronache grazie alla conquista della corona di Miss Italia nel 1991 inizia dopo poco una relazione con l’allora campione di sci Alberto Tomba. Un amore nato quando Martina era praticamente una ragazzina appena 16enne e continuato per circa quattro anni. Successiva alla storia con il re delle piste sciistiche per la Colombari è scoccata la freccia di Cupido con l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Un amore che continua da ben 17 anni e che è stato coronato non solo dal matrimonio avvenuto il 6 giugno del 2004 ma anche dalla nascita, ad ottobre dello stesso anno, del figlio Achille. Molto attiva anche nel sociale, Martina è stata testimonial di diversi progetti nel corso della sua lunga carriera. In particolare per sensibilizzare sul tema dei disturbi alimentari e sull’importanza dello sport per i bambini e i ragazzi portatori di protesi al fianco di Bebe Vio.