Giulia De Lellis in abito corto lascia poco spazio all’immaginazione FOTO

Giulia De Lellis in abito corto lascia poco spazio all’immaginazione! L’influencer ha pubblicato uno scatto con un outfit che ha incantato i suoi followers

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web, e tra un po’ diventerà anche uno dei volti più amati della televisione. Ha esordito proprio sul piccolo schermo quando aveva appena vent’anni al programma Uomini e Donne, come corteggiatrice di Andrea Damante. Con lui ha avuto una storia che ha fatto sognare milioni di telespettatori ma che ha fatto anche tanto discutere. Non è stato semplice per loro gestire questa relazione sui social, ed è stato un duro colpo per i loro fans accettare la loro rottura.

Giulia De Lellis bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Ci sono stati diversi tira e molla nel corso degli anni, ma ora sembra essere definitivamente finita tra di loro e tutto ciò che è rimasto è tanto affetto e il piccolo cucciolo che hanno adottato insieme poco prima di lasciarsi. Intanto Giulia è in un periodo molto felice, ha ritrovato l’amore con Carlo Beretta e il lavoro va sempre meglio: tra qualche mese infatti debutterà come conduttrice di Love Island, un nuovo programma che esiste già all’estero ma che arriverà in Italia solo quest’anno.

Si sente molto euforica per questa nuova esperienza e ci sta lavorando ogni giorno insieme al suo team. Sta ricevendo sempre più consensi, in particolar modo sui social dove ha raggiunto l’importante obiettivo dei cinque milioni di followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto.