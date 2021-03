Vanessa Incontrada, sguardo accattivante e lingerie bollente – FOTO

Vanessa Incontrada, lo sguardo accattivante e la lingerie in pizzo bollente la elevano a pura poesia.

Io sono questa…tre parole con cui Vanessa Incontrada spiega una delle foto più seducenti postate sui social. Lo scatto è un omaggio alla femminilità espressa nel suo livello più aulico ma senza rinunciare a quel giusto pizzico di sensualità. La spagnola più amata dagli italiani infatti indossa della lingerie, precisamente una sottoveste nera in seta con inserti in pizzo proprio sulla scollatura, creando delle piccole trasparenze da femme fatale. I capelli sono sciolti e voluminosi, il make up caratterizzato da uno smokey eyes a contrasto con la pelle chiara della conduttrice. La versione hot della Incontrada è piaciuta e non è passata pertanto inosservata; non solo followers ma anche personaggi del mondo dello spettacolo hanno riservato degli apprezzamenti. Tra questi spicca il commento di Leonardo Pieraccioni che scrive E questa llè bona parecchio!!…ricevendo larghi consensi sul social.

Vanessa Incontrada, la dedica speciale ad una persona cara

Vanessa Incontrada nella giornata di ieri ha voluto dedicare uno spazio a Giovanni Gastel, il fotografo venuto a mancare lo scorso 13 marzo. Un post straziante e sofferto quello di Vanessa dedicato al professionista che aveva non solo conosciuto ma con il quale aveva altresì collaborato.

Ancora adesso sono in lacrime e in silenzio senza poter reagire a ciò che ti è successo… Riposa in pace immenso artista unico Giovanni Gastel. Ti voglio bene ❤️💔.

Commossa anche Mara Venier, la conduttrice infatti risponde con emoji a forma di cuore spezzato, proprio per simboleggiare la sofferenza causata da questa perdita.