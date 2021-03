Continuano le riprese di Maria Grazia Cucinotta da Shangai, l’attrice si fa sempre più bella e sbalordisce tutti con dei selfie da urlo

Maria Grazia Cucinotta dopo quindici giorni di isolamento fiduciario è pronta per le riprese. Attualmente si trova a Shangai e rimarrà lì per molto tempo, almeno fino a quando non finisce il lavoro che ha appena iniziato. Su Instagram non ha spiegato bene di cosa si tratta, ma non perde occasione di pubblicare foto sul set o in giro per la città. Di una bellezza stravolgente, regala ogni giorno scatti sensazionali ai fan che la seguono ormai da anni.

Maria Grazia Cucinotta: un bacio da Shangai e non solo

Seguita da più di quattrocento mila follower, Maria Grazia Cucinotta non rinuncia a mostrare ai fan come trascorre le giornata in quel di Shangai. Così tra una ripresa e l’altra si lascia andare ai selfie che pubblica su Instagram e scatta come ricordo di questo lungo viaggio, in un periodo storico delicato come quello che stiamo vivendo. Immortalata su un ponte, spunta sui social una foto in primo piano con una giacca beige e una camicia sexy sotto. Il sorriso è impeccabile, ma ai fan interessa altro.

La camicia rosa con i pois bianchi è completamente trasparente e nonostante non sia scollata, si intravede tutto quello che c’è sotto. Conosciamo bene le forme della Cucinotta che con la sua bellezza ha fatto innamorare tutto il pubblico italiano. “Shangai continuano le riprese…baci” scrive ai suoi follower dando così un buongiorno speciale a tutti coloro che la seguono. Ancora una volta è boom di like e commenti per l’attrice sicula.