Buone notizie sull’arrivo dei vaccini Pfizer. 100 mila dosi in Sicilia…

In Sicilia calo nell’invio dei vaccini di AstraZeneca di 40mila unità. In arrivo nella prima settimana di aprile 100mila dosi di Pfizer.

E’ stata firmata questo pomeriggio la sospensione del vaccino AstraZeneca in Sicilia, dopo il documento arrivato dall’Aifa. Il ministro Roberto Speranza ha chiarito che si tratta di una sospensione cautelativa in attesa delle decisione che arriveranno nella giornata di domani da parte dell’Ema. In Sicilia fino ad oggi sono oltre 115mila i cittadini che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca. A chi ha fatto tale vaccino, l’assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza, ha voluto rassicurare che le evidenze scientifiche chiarite ad oggi da Aifa, OMS e dall’Ema indicano con chiarezza che il vaccino di AstraZeneca è sicuro.

Sicilia, l’assessore alla Salute Ruggero Razza: “La Sicilia chiede che si faccia chiarezza”

“Quello che sta accadendo in Italia e in Europa è la dimostrazione che il fenomeno della farmacovigilanza funziona in maniera tempestiva, immediata e nell’interesse dei cittadini”. Si apre così la conferenza stampa dell’Assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza dopo la sospensione del vaccino di AstraZeneca. I principali paesi Europei spiega l’assessore hanno deciso di voler approfondire nei prossimi giorni gli effetti che sono stati rappresentati da molti mezzi di comunicazione sul vaccino. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito che il vaccino è assolutamente sicuro. A questo punto servono risposte chiare e tempestive per proseguire la campagna vaccinale. Sono tantissimi i cittadini che preoccupati hanno deciso di rinunciare o rinviare la propria vaccinazione. “La Sicilia chiede che si faccia chiarezza, alla luce di un lavoro importante svolto”.

Poi l’assessore aggiunge: “Ai cittadini non si può chiedere di sottoporsi a una vaccinazione nell’incertezza dei dati scientifici. Ritengo che l’Aifa ha fatto bene a prendersi il tempo necessario perché ogni giorno sempre di più stava iniziando a crescere un sentimento di allontanamento dalla vaccinazione che sarebbe stato molto sbagliato. La notizia di oggi crea un problema, abbiamo comunicato a tutti i cittadini che si erano prenotati con il vaccino di AstraZeneca che fino a nuove disposizioni sarà sospeso”.

Intanto è in calo l’invio dei vaccini di AstraZeneca di 40mila unità. La Sicilia ne attendeva 50mila dosi nei prossimi giorni e invece ne arriveranno solo 10mila. Tutto ciò però è compensato da un aumento sostanzioso delle dosi del vaccino Pfizer. In arrivo nella prima settimana di aprile 100mila dosi.