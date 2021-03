Zona rossa, quali attività resteranno aperte: la lista completa

Ecco la lista completa delle attività che resteranno aperte durante le tre settimane di zona rossa in tutta la penisola Italiana.

Sancito a partire dalla data odierna, lunedì 15 marzo, il nuovo decreto per cui gran parte dell’Italia resterà in zona rossa è entrato in vigore in vista delle vacanze pasquali, e resterà tale con molta probabilità per le prossime tre settimane. Divise nuovamente dal Governo in due categorie le attività che potranno restare aperte e quelle che saranno costrette a dover chiudere, ecco la lista ufficiale e completa per spostarsi in sicurezza. Il commercio al dettaglio, salvo per quello di alimenti e sostentamento di assoluta necessità, non potrà continuare la loro abituale attività.

Zona Rossa, quali sono le attività che resteranno aperte

Continueranno invece ad essere aperti i tabaccai, le edicole, le farmacie e le parafarmacie. Per quel che riguarda i centri commerciali l’accesso durante i giorni feriali resterà consentito purché rimangano chiusi gli esercizi che non appartengono alla categoria necessità. Mentre nei giorni festivi e prefestivi dovranno rimanere chiusi. Come accadde già lo scorso marzo gli accessi saranno opportunamente suddivisi in modo tale da non creare assembramenti all’interno o all’esterno delle attività.

Resta obbligatoria la regola del distanziamento sociale, previo almeno un metro di distanza fra un cliente e l’altro, e la richiesta di una costante santificazione degli ambienti lavorativi, si richiede una pulizia accurata ed una corretta aerazione dei locali per almeno due volte al giorno. Qualora ci fosse bisogno si dovrà indicare sulle pavimentazioni i percorsi di entrata ed uscita.

Ogni esercizio dovrà posizionare in modo che sia visibile ai suoi clienti un segnale che indichi la capienza massima di persone all’interno del locale. Ugualmente l’utilizzo di mascherine è sempre raccomandato, quanto quello dei guanti per gli operatori e degli opportuni gel disinfettanti da posizionare all’ingresso o alle casse.