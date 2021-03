Laura Cremaschi, la FOTO in bikini manda in tilt il web. Esplosiva

Laura Cremaschi si mostra su Instagram con una foto mozzafiato. In bikini, il fisico dalle curve sensuali manda in tilt in fan.

Le curve di Laura Cremaschi hanno lasciato gli utenti di Instagram senza parole. La modella e influencer ha postato uno scatto in cui indossa un costume a due pezzi. Sfondo di foglie, Laura è baciata dal sole. Sguardo misterioso, è sorridente. Biondissima, il bikini verde mette in risalto la sua forma perfetta. Curve generose, in vista il tatuaggio sul basso ventre.

“Dove vorrei essere? Buona zona rossa a tutti”, la didascalia al post condivisa da Laura. I suo fan si scatenano nei commenti. E’ un milione il numero di follower che ogni giorno seguire la bellissima showgirl. Ogni giorno posta scatti in cui mostra il suo fisico mozzafiato. Da foto con outfit sensuali a momenti di vita personale. Attivissima anche nelle storie di Instagram, la modella ha condiviso scatti con la sua cagnolina.

Laura Cremaschi conquista la tv e i social con la sua bellezza mozzafiato

Classe 1987, Laura Cremaschi è nata a Bergamo. 32 anni, si trasferisce ben presto a Milano per emergere nel mondo della moda. Appassionata di calcio inizia a condividere sui social i suoi pronostici sulle partite accompagnandogli con scatti sensuali.

A notare la sua bellezza è la produzione di Avanti un Altro dove diventerà una delle Bonas. In parallelo porta avanti la carriera nell’azienda familiare attiva nel settore immobiliare. Di seguito la Cremaschi diventa tentatrice di Temptation Island Vip.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Laura è stata legata per anni all’ex marito della Ferilli, Andrea Perone. Una storia fatta da numerosi scontri e criticità. Di seguito ha avuto una relazione con il figlio di Bonolis.