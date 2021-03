La bella attrice Anna Safroncik condivide una foto su Instagram in cui appare sexy con body di pizzo nero e calze fino al ginocchio

Anna Safroncik condivide una foto su instagram in cui appare super sensuale per il nuovo lockdown in Lombardia. Appare infatti con un body di pizzo nero, calze fino al ginocchio e un cardigan che fa scivolare sulle spalle. Nella didascalia scrive:“Locked or blocked?”, chiusa o bloccata?. Bella domanda, a questo punto le nuove chiusure per mitigare la diffusione del virus appaiono come un blocco temporaneo del tempo e della vita.

Anna Safroncik usa la meditazione per superare lo shock della zona rossa

L’attrice ucraina ha deciso di affidarsi alla meditazione per superare questo periodo di nuovo difficile che vede la Lombardia in zona rossa. Nelle stories confida che in questo periodo non riesce a dormire bene e di giorno è quindi molto stanca. Si è quindi scaricata un’app per meditare e che aiuta a dormire meglio. La bella Safroncik ha compiuto quest’anno 40 anni ma ne dimostra 10 di meno senza dubbio. La sua bellezza è senza tempo, rimane immutata. Oltre che ad essere una bravissima attrice dal grande talento, visti i numerosi ruoli che ha interpretato nel corso della sua carriera, è anche un’influencer su Instagram.

Ha infatti 524 mila follower e in molti commentano sempre le sue foto con complimenti e messaggi dolcissimi. La sua carriera è iniziata da piccolissima, ha cominciato a studiare le discipline artistiche e ha esordito al cinema nel film di Carlo Verdone, C’era un cinese in coma. Poi partecipa alla commedia di Ficarra e Picone, La Matassa. Poi arriva Centovetrine e poi il successo di La figlia di Elisa, il ritorno a Rivombrosa. Una serie che le ha dato notorietà. Ma il ruolo che la fatta conoscere di più e amare da pubblico è arrivato nel 2012, quando interpretò Aurora in Le tre rose di Eva. Serie che a grande richiesta dal pubblico è arrivata fino al 2018.

L’amore tra Aurora e Alessandro (Roberto Farnesi) ha fatto sognare il pubblico per anni, ancora oggi in molto non accettano che sia finita la serie. Sicuramente un capolavoro della televisione. Purtroppo in quest’ultimo periodo la bella attrice non ha potuto lavorare molto vista la pandemia, ma speriamo che una volta finita possa ricominciare a far emozionare il pubblico con il suo talento.