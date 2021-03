Antonella Fiordelisi: troppo corto il vestito, impossibile non guardare – FOTO

Antonella Fiordelisi. La schermitrice ed ex tentatrice di Temptation Island si mostra in una mise super provocante su Instagram. Rivela, però, insoddisfazione

Sono passati solo due giorni dal 23° compleanno dell’influencer ed ex tentatrice di Temptation Island, Antonella Fiordelisi. La ragazza ha espresso sul suo seguitissimo profilo Instagram (1,2 milioni di follower) tutto il rammarico per non essere riuscita a festeggiare questa data importante con le persone a cui vuole più bene. E’ la seconda volta di seguito che, purtroppo, a causa della dilagante pandemia da Coronavirus, si trova impedita a fare party e celebrazioni appropriate. Tuttavia, è consapevole di doversi armare di santa pazienza e scrive: “Ricordiamoci che l’importante è la salute.”

Anche l’ultimo post consiviso sui suoi canali social sembra continuare sullo stesso filone d’idee. Antonella Fiordelisi è una ragazza giovane e bellissima, vorrebbe vivere con grinta ed energia questi momenti di massima popolarità di cui sta godendo. La primavera che incombe e l’inizio delle giornate calde la portano a mostrare maggiormente il suo corpo perfetto. Le gonne si fanno più corte per la felicità del pubblico che la segue e che può ammirare la sua evidente avvenenza. “Uno dei miei outfit preferiti…prima che diventassimo zona rossa” – scrive per descrivere una mise con abitino bianco, leggero, che lascia le gambe completamente scoperte.

Antonella Fiordelisi: la piccola polemica con i follower

Antonella Fiordelisi non manca di ringraziare nell’ultimo post condiviso su Instagram il dottor Antonio D’Ari, medico specializzato in chirurgia plastica ed estetica. L’influencer informa: “La mia pelle sta iniziando a rinascere… poco make up”.

I suoi follower, nonostante l’ acclamino e apprezzino la sua bellezza prorompente, non possono però a fare a meno di portare alla sua attenzione dei particolari. “Poco make up ma molto Photoshop” – scrive qualcuno. Qualcun altro prosegue: “Il problema è che sei consapevole del fatto che, nonostante tu non ne abbia bisogno, usi Photoshop. Però, nel momento in cui te lo senti dire, inizi a lanciare odio dicendo che la gente se lo sogna un fisico come il tuo. Accetta semplicemente il fatto che non le photoshoppi abbastanza bene e che la gente se ne accorge”.

In molti sembrano concordare con le opinioni espresse, tuttavia è anche diffusa l’idea che la Fiordelisi non ne avrebbe bisogno. Un fan la difende e sembra giustificarla: “Più si è belle, più si è fissate di non esserlo mai abbastanza”.