Paola Turani: occhi divini per una donna che emoziona, spettacolare – FOTO

Paola Turani. La modella e influencer bergamasca mostra su Instagram una carrellata di scatti con look diversi. Quale preferite?

Sul web imperversa un vero e proprio trio delle meraviglie. Stiamo parlando di un gruppo di amiche: tutte bellissime, simpatiche e di talento, che fanno incetta di followers e appaiono spesso insieme sui propri canali social. La prima è l’influencer Giulia Valentina: classe 1990, torinese ma di origini siciliane, gode di una fama altamente in ascesa, conosciuta inizialmente per essere l’ex di Fedez. Poi c’è la youtuber Tess Masazza, nota per i suoi video ironici sull’universo femminile sul canale Insopportabilmente donna. Infine, la modella Paola Turani. Quest’ultima, originaria di Bergamo, è nata alla fine degli anni ’80; tutto si aspettava nella vita tranne di ritagliarsi un posto nel fashion system.

Coltivava da ragazzina il sogno di diventare veterinaria. L’amore per gli animali ha sempre accompagnato le sue giornate; ancora oggi i suoi cani, Nadine e Gnomo, sono spesso presenti negli scatti che propone al pubblico. In giovane età la svolta degna del copione di un film: a 16 anni viene notata da due talent scout francesi mentre era al supermercato con la sua mamma. Ha firmato presto un contratto con un’agenzia di moda e si sono aperte per lei le porte di passerelle di prestigio come quelle di Calvin Klein e Versace.

Paola Turani: come la preferite?

Paola Turani fa scatenare i suoi follower in un acceso dibattito. Uno degli ultimi post proposti su Instagram vede una sua foto ritoccata in cui ha quattro look differenti. Scrive in didascalia: “CASTANA, BIONDA, ROSSA o NERA?! Che dite voi? (quella voglia matta di cambiare colore… fermatemi!!;)”. Fa dunque un piccolo spoiler: la vedremo presto con un colore di capelli completamente rinnovato?

Quello che è certo è che la bellezza della Turani è talmente evidente che, qualsiasi scelta preferirà, non potrà far altro che valorizzare i suoi lineamenti dolci e gli occhi profondi ed espressivi. Il pubblico è diviso: “Io dico bionda”, “Mora tutta la vita”, “Castana come sei adesso”, “Paola, rossa ci stendi”.

Sarà difficile per lei scegliere in base alle preferenze dei follower che sembrano amarla in qualsiasi modo. L’aiuteranno le amiche Giulia Valentina e Tess Masazza. L’ ultima foto condivisa vede il trio insieme per festeggiare proprio il compleanno della YouTuber italoamericana, avvenuto ieri 15 marzo.