Ambra Lombardo, arriva la proposta su Instagram: “Ti voglio sposare”

Proposta indecente ad Ambra Lombardo, la modella su Instagram mostra foto strepitose e i fan impazziscono per lei, uno in particolare

Classe 1986, di origine siciliana, Ambra Lombardo è la modella che impazzire il web. Su Instagram è seguita da più di duecento mila follower con i quali condivide foto e video a lavoro o del tempo libero. Laureata in Scienze dei beni culturali, ama la letteratura e la storia e l’insegnamento è la sua seconda occupazione. Dopo aver partecipato nel 2004 a Miss Italia e nel 2019 al Grande Fratello vip, la sua vita cambia radicalmente e la televisione la accoglie a braccia aperte.

Ambra Lombardo: la proposta su Instagram?

Di una bellezza disarmante, la Lombardo ha conquistato il pubblico italiano ma anche qualcun altro. Entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto innamorare Kiko, l’ex marito di Tina Cipollari e i due hanno vissuto una grande storia d’amore. Da qualche tempo però sembra che la relazione sia finita, lo ha dichiarato lo stesso stylist al settimanale Vero: “Mai dire mai…Abbiamo un rapporto bellissimo…Ci sentiamo tutti i giorni… C’è qualcosa tra noi, purtroppo non stiamo insieme ma andiamo avanti così…”. Ma su Instagram c’è chi non perde tempo e si fa avanti facendo una proposta azzardata alla modella: “Mi vuoi sposare?” scrive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Su Instagram Ambra di mostra con un vestito bianco, semi scoperto e molto sensuale. Basta poco per renderla ancora più sexy e la modella sa bene quali sono i suoi punti di forza. Immediatamente è boom di like e commenti, tra questi spunta la fatidica domanda sul matrimonio. Alcuni fan hanno proprio perso la testa per questa donna che regala ogni giorno grandi emozioni.