Ambra Lombardo gli occhi si fissano sui due fuochi: che bombe – Foto

Ambra Lombardo più bella e sensuale che mai su Instagram. Pronta per la trasmissione ci concede un selfie che non passa inosservato

Molti la conoscono oggi grazie ad Instagram e alle sue belle foto che regala a chi la segue. 241 mila follower e un profilo tempestato di scatti tutti uno più bello dell’altro. Lunghi capelli scuri, sguardo che ti conquista e delle forme che non passano inosservate. Lei è Ambra Lombardo, professoressa, modella e oggi anche personaggio pubblico.

Sì avete capito bene, sembrano tre posizioni lavorative incongruenti ma invece con Ambra Lombardo coesistono nello stesso corpo. Lei da sempre ama la cultura e proprio per questo ha frequentato la facoltà di Scienze dei Beni Culturali, specializzandosi in Archeologia. Avrebbe voluto fare l’archeologa ma il suo mestiere di insegnante l’appaga molto. Lo ha raccontato nel video di presentazione al Grande Fratello 16 a cui ha partecipato, anche se è rimasta in gara per poche puntate.

Oggi insegna lettere e filosofia in un liceo di Milano e contemporaneamente si dedica anche al mondo dello spettacolo. Pare che la bella Ambra sia single anche se ha fatto parlare di sé per la sua relazione con Kikò Nalli, ex di Cina Cipollari.

Ambra Lombardo, labbra di fuoco e forme che parlano

E proprio per partecipare ad un programma televisivo la bella Ambra Lombardo si è vestita di tutto punto e ce lo mostra in un bel post su Instagram. Capelli raccolti in una cosa di cavallo che le penzola dietro le spalle, due ciuffi che le cadono sul viso. Occhi contornati di nero e due labbra rosso fuoco che sono più esplosive del solito.

Addosso un abitino di pelle molto succinto, collana importante che le cade sul petto, coperto dal vestito, e forme che arrivano in primo piano. Come non notare il suo lato A. Due fuochi che ardono e gli occhi cadono proprio lì.

Tutto pronto per Tiki Taka, il programma Mediaset di sport, e tutti i suoi follower sognano ad occhi aperti. Per lei nei commenti solo tante emoticon tra faccine con occhi a cuore, cuoricini rossi, vampe di fuoco e applausi. Ambra colpisce ancora!