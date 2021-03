La showgirl pubblica un vecchio scatto con tanto di giacca di pelle. Un omaggio al fotografo Giovanni Gaster, scomparso qualche giorno fa inaspettatamente. Date un’occhiata anche voi al nuovo post dell’ex fidanzata di Raz Degan!

Paola Barale ha pubblicato uno scatto di tantissimi anni fa, dove indossa una giacca di pelle particolarmente trendy e chic. Un’immagine un po’ sgranata, come ha fatto notare anche la diretta interessata. Una foto scattata da Giovanni Gastel, scomparso il 13 marzo.

“Ci ha lasciati non solo un grande maestro, ma un uomo di rara eleganza e gentilezza. Buon viaggio”, questa la didascalia che accompagna lo scatto della Barale.

La carriera e la vita sentimentale: la fine del matrimonio con Sperti e la relazione con Raz Degan

Una carriera piena di esperienza quella della Barale ha iniziato il suo percorso nello spettacolo in modo del tutto casuale. La sua incredibile somiglianza a Madonna le ha fatto ottenere delle comparse in tv fino a quando, nel 1989, è diventata la valletta ufficiale del conduttore Mike Buongiorno.

Dal 1996 al 2001, ha partecipato al programma Buona Domenica. Un’esperienza molto importante per lei che le ha fatto vincere anche il Telegatto come personaggio femminile dell’anno. Nel corso dell’anno, ha condotto molti programmi, fino a diventare attrice nel film Colpo d’occhio con la regia di Sergio Rubini. Ma non solo. Ha recitato anche nel film Vorrei vederti ballare, con la regia di Nicola Deorsola.

Nella sua vita, ha viaggiato tantissimo, soprattutto durante la relazione d’amore con il suo compagno Raz Degan, con cui è stata dal 2002 fino al 2015.

Attualmente, nella sua vita sentimentale, non sembra esserci nessuno. In passato è stata anche sposata con il ballerino Gianni Sperti. Un matrimonio celebrato nel 1998 a Castel Giuliano, terminato per motivi ancora del tutto ignoti. La Barale, durante un’intervista a Live Non è la d’Urso, si era limitata a commentare: “Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono”.