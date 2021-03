La bella infleuncer Giulia Salemi condivide una foto su instagram in cui appare magnifica, il primo piano lascia senza fiato

Giulia Salemi condivide un suo primo piano su instagram ed è bellissima, lo sguardo è dolcissimo e incanta. Nella didascalia scrive:“Quindi per vedere mia madre devo guardare canale 5? In bocca al lupo Ilary Blasi e tutto il cast dell’Isola dei famosi. Ci vediamo su Twitter“. Infatti la mamma della Salemi è una concorrente dell’Isola dei Famosi. Lei e Ubaldo sono tenuti nascosti agli altri naufraghi e sono incapaci di sopravvivere sull’isola. Ad aiutarli è arrivato Marco Maddaloni, vincitore in carica dell’Isola.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli continuano la loro storia d’amore alla grande

L’influencer e Pretelli, usciti dalla casa del Grande Fratello Vip hanno iniziato a frequentarsi sempre di più. La loro storia è ufficializza e sembrano innamorati persi l’uno dell’altro. La Salemi condivide una foto insieme al suo Pierpaolo che la sfiora con passione. Lei scrive nella didascalia:“Mio genere”. E lui commenta “Incanto”. Per la finale del reality la Salemi ha scritto una dedica bellissima di questa sua seconda esperienza nella casa più spiata d’Italia. La bella Giulia infatti aveva partecipato anche tempo fa quando s’innamorò di Francesco Monte che però poi l’avrebbe lasciata in malo modo. Per questo motivo l’influencer era entrata con il proposito di non innamorarsi e invece nella sua vita è arrivato il dolce Pierpaolo.

Nulla a che vedere con Monte che avrebbe fatto soffrire molto l’influencer. Alcune parole del suo post sono:“E stato tutto meraviglioso, le montagne russe delle emozioni concentrata in 4 mesi di vita. Un’esperienza che rimarrà addosso a tutti quelli che l’hanno vissuta perché è ciò che è stato forse lo capiremo fra qualche mese, quando i riflettori si spegneranno e noi ci ritroveremo a pensare ad occhi aperti ai rapporti nati e a quelli sfioriti. Alle risate di gruppo e ai pianti in solitudine, alle incomprensioni e alle nuove scoperte, a tutto quello che è stato o che poteva essere”.

La Salemi fa una dedica poi al vincitore dell’edizione, Tommaso Zorzi, con il quale ha avuto qualche screzio prima di entrare nella casa. Hanno chiarito ma tra loro le cose sono rimaste un pò fredde. L’influencer scrive:“Ha vinto Tommaso! Il talento puro, l’intelligenza, il carattere. ho litigato con il divino Zo perché il nostro rapporto evidentemente aveva dei problemi irrisolti ma non ho nessuna difficoltà a riconoscere il talento artistico da cui tutti, io per prima, abbiamo solo da imparare“.

Sicuramente una bella dedica che vuole lasciare alle spalle i problemi relazionali e guardare avanti. Insieme a lei guarderà avanti anche Pierpaolo, i due sono sereni e felici, speriamo che la loro storia d’amore duri tanto.