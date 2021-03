Caterina Balivo, camicia sexy e pantolini scozzesi chic: che eleganza – FOTO

La conduttrice Caterina Balivo ha pubblicato un nuovo scatto social per ringranziare i suoi fan dopo aver saputo delle donazioni fatte per il progetto Oxfam Italia durante il programma La vita in diretta. Date un’occhiata anche voi al nuovo post di Caterina, uno dei personaggi tv più amati in Italia.

Caterina Balivo ha pubblicato un nuovo scatto sul suo profilo social dove sfoggia un look elegante e decisamente chic.

Pantaloni con fantasia scozzese che arrivano sopra al tallone e camicia bianca super raffinata. Sguardo attento e sorriso smagliante, come suo solito.

La conduttrice ha colto l’occasione per esprimere tutta la sua felicità nell’apprendere che ieri, durante La vita in diretta, è stata donata una grande somma per il progetto “dona acqua, salva una vita” di Oxfam Italia.

La carriera iniziata da giovanissima e il matrimonio con il manager Guido Maria Brera

La Balivo ha iniziato la sua carriera da giovanissima con il terzo posto a Miss Italia nel 1999. Il debutto in tv arriva con Fabrizio Frizzi nel programma Scommettiamo che…?, per poi diventare inviata de I raccomandati, programma condotto da Carlo Conti.

Nel 2003, le viene affidata la conduzione del programma Uno Mattina e, successivamente, lavora anche nel programma “Casa Raiuno” insieme a Massimo Giletti. Nel 2005 le viene affidata la conduzione di Festa Italiana. Dopo 5 anni, passa su Rai Due e conduce Pomeriggio sul Due.

Dopo un’assenza per maternità, torna nel 2013 con il programma Detto Fatto. Una trasmissione di successo dove, tra gli ospiti principali, ci sono Paola Turani, Lucas Peracchi e Giovanni Ciacci. Nel 2018, lascia la trasmissione per poi condurre Vieni da me, su Rai Uno. Nel frattempo, la Balivo è diventata anche autrice del blog Caterina’s Secrets, dove tratta temi che vanno dalla moda e lifestyle.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2014, si è sposata con il manager finanziario Guido Maria Brera, da quale ha avuto i due figli Guido e Cora.