La città più cara d’Italia? Indovinate pure. Resterete allibiti

Sapete qual è la città più cara in assoluto del nostro Stivale? Non si tratta né di Roma e né di Milano, la risposta vi lascerà di stucco

Vi siete mai chiesti qual è la città più cara d’Italia? Lo sappiamo bene che nel nostro Paese il tenore di vita cambia non solo da regione a regione, con grandi differenze tra nord e sud, ma anche da città a città. Ed è risaputo anche che ci sono alcune città di certo più care di altre, dove forse si guadagna di più ma nelle quali il costo della vita è senza dubbio più alto. E questo lo si percepisce semplicemente facendo la spesa, acquistando i beni di prima necessità senza poi parlare di sedersi al ristorante o in altre occasioni.

Molti penseranno che due grandi città come Roma e Milano che sono un po’ il cuore pulsante dell’Italia, nelle quali l’indotto è di certo alto, siano le città dove si vive con costi più alti e invece non è così. Spesso i pregiudizi ci portano fuori strada e anche questa volta è così.

La città più cara del nostro Paese è quella che forse nessuno si aspetta. Una città relativamente piccola se confrontata con le due città prima nominate. Scopriamo insieme di quale si tratta.

La città più cara d’Italia? Ecco qual è

Secondo uno studio ISTAT è Bolzano la città più cara d’Italia. Con lo stupore di tutti il capoluogo del Trentino Alto Adige è risultato essere quella dove il tenore di vita è decisamente più caro rispetto a tutto il resto dello Stivale.

Bolzano si è posizionata in cima alla classifica rispetto alle città che contano più di 150 mila abitanti comparando i prezzi su tantissimi beni di primo bisogno e non. Non solo quelli di largo consumo ma anche sui trasporti, gli immobili fino ai tabacchi. E secondo lo studio comparato dell’ISTAT la città alto atesina è la più cara in assoluto.

C’è da precisare però che in città anche il potere d’acquisto è alto in quanto gli stipendi di coloro che vivono a Bolzano sono decisamente maggiori che in altre città e quindi gli abitanti possono permettersi di spendere anche di più.