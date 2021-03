La nuotatrice più medagliata d’Italia è amata non solo come sportiva ma anche su Instagram dove è seguitissima e apprezzata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini colleziona sul social network più famoso, migliaia di post dove alterna i suoi momenti vissuti a bordo vasca ad altri scatti della vita quotidiana.

Negli ultimi anni si è cimentata anche in alcune trasmissioni televisive, prime tra tutte Italia’s got talent, come giudice dei talentuosi personaggi che si avvicendano sul palco e si è fatta apprezzare anche per la sua umanità e simpatia.

Sicuramente le sue abilità da nuotatrice l’hanno resa un vero e proprio orgoglio nazionale rendendola un’icona.

Non solo talento ma anche fascino infatti Federica con il suo fisico statuario è apprezzatissima anche per la sua bellezza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Mikaela Neaze Silva, labbra che parlano e due gambe che stregano, ipnotica – FOTO

Un fisico da vera statua greca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Diletta Leotta a Venezia, spunta commento osè: “Si alzano anche…” very trash – FOTO

Alta 1,80, tonica e con un volto angelico. Nella maggior parte degli scatti ovviamente indossa il suo inseparabile costume intero attillato che mette in risalto il suo fisico scolpito.

Nell’ultimo, in particolar modo si può notare un lato B da urlo che risalta in primo piano mentre è sotto la doccia.

Seguita da 1,3 milioni di followers riceve quotidianamente messaggi di apprezzamento, e come farne a meno che complimentarsi con lei per la sua carriera e per quella semplicità che la contraddistingue.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Infatti nonostante sia una delle donne più premiate d’Italia non si è mai montata la testa ed è sempre rimasta la classica ragazza della porta accanto rendendola ancora più amata dagli italiani.