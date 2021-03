La bellissima conduttrice di Dazn pubblica uno scatto su Instagram dove la sua eleganza fa da protagonista. Un fascino irresistibile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico, seguitissima sui social e apprezzatissima come conduttrice televisiva. E’ uno dei volti più ricercati degli ultimi anni ed è un vero concentrato di fascino e femminilità.

La bellissima siciliana con 7,6 milioni di followers è uno dei personaggi italiani più seguiti su Instagram. Si divide tra i suoi impegni lavorativi con Dazn e Radio 105 ma trova sempre il tempo di deliziare i suoi seguaci con delle foto mozzafiato dove mette in risalto il fisico perfetto.

Diletta Leotta e la sua infinita eleganza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Di recente è salita alle cronache per la sua relazione con il sex symbol turco Can Yaman anche lui uno dei volti più desiderati del momento. Solo qualche mese fa era stata ufficializzata la fine della relazione tra la bella Diletta e il pugile Daniele Scardina che aveva fatto sognare moltissimi fans.

In questo scatto Diletta si trova a Venezia, ‘Un teatro a cielo aperto‘, come definisce lei la Serenissima.

Il panorama infatti è davvero da lasciare tutti senza parole ma non lo è da meno il soggetto in primo piano.

Diletta sfoggia un vestito lungo, con una fantasia sull’aranciato, e con un profondo spacco che lascia scoperta la gamba sinistra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Quasi 300mila like in un’ora che testimoniano quanto i suoi scatti risultino sempre i più apprezzati del web e moltissimi anche i commenti, c’è chi le fa notare: “Si alza anche il mare…”, in virtù della sua bellezza estrema.