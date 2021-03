Maria Pia Calzone alle prese con una “capellona patatosa” – FOTO

Maria Pia Calzone si conferma regina del web incantando i cuori dei fan grazie a simpatia, fascino e bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Maria Pia Calzone ad ogni scatto pubblicato sul suo profilo Instagram riesce a strappare un sorriso ai suoi tantissimi fan condividendo il ricordo di una foto. Nello scatto pubblicato dall’attrice la si può ammirare mentre si offre all’obiettivo con un sorriso magnificamente malizioso. A far partire però l’ironia della bella napoletana è però l’acconciatura che poteva vantare nello scatto. Nella didascalia che l’accompagna infatti Maria Pia rivela di essersi imbattuta in questa “capellona patatosa” mentre era alla ricerca di immagini per un suo progetto. Un modo davvero ironico e addirittura tenero per riferirsi a sé stessi che non ha tardato a provocare tantissime reazioni da parte dei suoi follower del famoso social network. In breve tempo infatti l’attrice si è vista inondare di cuoricini e commenti in cui oltre alla sua straordinaria bellezza e all’incredibile talento proprio la sua dolcezza è stata fra le caratteristiche più apprezzate.

LEGGI ANCHE -> Alice vista dal “Basso”: è il posteriore più bello del web, a voi la parola – FOTO

La straordinaria carriera di Maria Pia Calzone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

LEGGI ANCHE -> Matilde Brandi stivali e jeans è una bomba: corpo maestoso e lato A pazzesco – FOTO

Maria Pia Calzone è una delle attrici più conosciute ed apprezzata non solo nel cinema ma anche e soprattutto nel teatro e nelle fiction italiane. È diventata famosa, praticamente in tutto il mondo grazie alla sua partecipazione alla famosissima serie tv “Gomorra“. Nel corso della sua lunga carriera iniziata fin da giovanissima ha avuto l’opportunità di lavorare con i più grandi nomi del teatro italiano. La sua fortuna inizia nel 2000 quando viene chiamata ad interpretare la trans dell’iconico film Mater Natura. Da quel momento infatti inizierà a conquistare sempre più spazio nel mondo dello spettacolo grazie anche all’interpretazione di personaggi che resteranno indimenticabili. L’ultimo di questi indubbiamente quello di Donna Imma nella serie ispirata al romanzo di Roberto Saviano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Pia Calzone (@mariapiacalzone)

Molto attiva sui social Maria Pia Calzone li usa chiaramente con lo scopo di mantenere un contatto, specialmente in questo periodo, con i suoi fan e con i giovani attori. I suoi profili social infatti sono ricchi di consigli, suggerimenti e soprattutto incoraggiamenti rivolti in particolar modo alle giovani attrici che vedono in lei inevitabilmente un esempio da seguire.