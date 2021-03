Fiorello finito Sanremo si rilassa con la persona più bella – FOTO

Fiorello dopo Sanremo si concede un po’ di relax e riposo proprio nella città dei fiori. Non è solo ma in dolce compagnia

Fiorello si gode il meritato relax dopo il Festival di Sanremo. Lo showman siciliano lo aveva detto in una delle sue battute sul palco dell’Ariston: alla fine della kermesse lui avrebbe solo voluto riposare e non pensare a nulla. E così è stato, si gode il meritato riposo dopo una settimana di pressioni per il Festival della canzone italiana, senza contare tutto il pre.

C’è da dire che quest’anno per lui e Amadeus è stata una sorta di impresa epica al timone della kermesse. Senza pubblico in sala non era facile far divertire, mantenere sempre un ritmo incalzante, fare battute e muoversi con disinvoltura su quel palco. Eppure i due amici di sempre ci sono riusciti, e anche alla grande, nonostante alcune critiche per via degli ascolti più bassi rispetto allo scorso anno.

Vedremo anche l’anno prossimo Fiorello sul palco insieme ad Amadeus? All’inizio il presentatore lo aveva escluso, poi pare ci abbia ripensato. Sicuramente i prossimi mesi saranno chiarificatori.

Fiorello dopo Sanremo, il relax con Olivia

E nel mentre Fiorello si rilassa proprio nella città dei fiori, Sanremo, con una persona speciale, la figlia di sua moglie Susanna. Lei è Olivia Testa, classe 1993 che è praticamente cresciuta assieme a lui. Quando sua madre e Fiorello si sono conosciuti, nel 1996, lei aveva solo tre anni e nel tempo hanno creato un rapporto bellissimo.

Ed insieme si rilassano dopo le fatiche del Festival sul lungomare di Sanremo facendo footing. Li ha immortalati il settimanale “Oggi” che ha ripreso Fiorello di nero vestito, dalla testa ai piedi, compresa la mascherina sul volto e borsello a tracolla. Affianco a lui Olivia con leggings neri, maglia arancio, in perfetta forma e con i suoi capelli biondi legati in una cosa bassa.

Fiorello saluta la città e si lascia fotografare con le braccia aperte sul lungomare e con sullo sfondo la meravigliosa cittadina dei fiori. Una versione inedita dello showman che si gode Sanremo dopo tanto lavoro.