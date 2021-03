Raffaella Fico prova il materasso se è comodo, un fisico da Serie A – FOTO

Raffaella Fico in prova con una nuova sorpresa comfortevole, in arrivo a casa sua. Le attenzioni si spostano sul fisico…

Nonostante la solitudine un pò troppo rimarcata, almeno negli scatti più stuzzicanti pubblicati suoi social network, Raffaella Fico si fa immortalare alle prese con una “new entry” in casa. L’entusiasmo sembra essere alle stelle, proprio come un tifoso che esulta al gol della sua squadra del cuore.

Per l’ospite fisso a “Tiki Taka Real” di Piero Chiambretti su Italia 1, la bellezza non svanisce quasi mai, come al primo giorno in cui si è fatta notare alle telecamere. “Swipe Up” in ogni iniziativa per lei, particolarmente felice in questo periodo, nonostante il male che attanaglia i pensieri degli italiani.

Dopo diverse relazioni d’amore finite non esattamente come la showgirl avrebbe voluto, Raffaella Fico pare si sia adattata benissimo al nuovo stile di “vita da single”. Il fondoschiena al vento durante l’ultimo scatto in formato relax ha fatto parlare a lungo di sè, ottenendo un’enormità di consensi via web

Raffaella Fico, un “volo dell’angelo” inaspettato: una questione di comodità

La showgirl di origini campane, Raffaella Fico ha fatto il pieno di likes dopo l’ultima foto in formato “storia” Instagram. La modella e attrice italiana è ormai attivissima sui social network e riesce ad accaparrare una miriade di consensi non solo grazie ai dettagli di un fisico che resta, nonostante i tempi che corrono, da “Serie A”.

Nelle ultime uscite via social, la Fico si è concessa un pò di relax di troppo, mostrando i lati più segreti del suo repertorio di forme. Dal fondoschiena “illegale” con costume a perizoma ad una tunica bordeaux per celebrare l’occasione del nuovo arrivo in casa Fico.

Si tratta del “Materasso Hug”, un “memory” di altissimo profilo, di fronte al quale Raffaella non riesce a resistervi, gettandosi a capofitto su di esso.

La comodità può essere considerata un dettaglio di fronte ad un benessere ultra contagioso che rimarca un fisico all’altezza della sitauzione e un panorama di forme divine e curve strabordanti.

La Fico ha fatto nuovamente breccia nel vostro cuore, con quel pancino sospetto in vista che lascia più di qualche dubbio…