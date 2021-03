Dopo essere stata offesa pesantemente per un video di quattro anni fa mentre era ospite da Barbara D’Urso, Giulia De Lellis interviene e replica pubblicamente

L’influencer da 5 milioni di follower su Instagram Giulia De Lellis è nuovamente nel mirino della cronaca ma questa volta con scoppio ritardato di ben quattro anni rispetto le dichiarazioni rilasciate dalla medesima. La ragazza è spesso al centro dei pettegolezzi per via del suo modo di parlare diretto, ma in queste ore sembra che sia ancora sotto attacco per una dichiarazione rilasciata durante un’intervista con Barbara D’Urso.

Si discuteva di forma fisica, quando Giulia se ne uscì con una frase disarmante a commento delle ragazze curvy presenti in studio e mostrate nella clip video: “Loro sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere sinceramente un colosso con un pancione così, con una coscia che è grande quanto quattro delle mie. Non è un insulto eh, è il mio pensiero”.

Oggi, quindi, a distanza di anni, è tornato alla ribalta su TikTok proprio il video in questione e che già all’epoca suscitò polemiche su tutto il web. Adesso però la faccenda sembra riesplosa e lei si è vista costretta a rispondere pubblicamente alle pesanti accuse che le sono state poste con un video su YouTube .

Giulia De Lellis, ecco cosa ha risposto alle accuse degli haters

Quattro anni non sono bastati per placare le polemiche legate a quell’affermazione personale, forse poco attenta alla sensibilità delle donne. Giulia quindi ha deciso di pubblicare un nuovo video sul suo canale YouTube per cercare di fare chiarezza una volta per tutte su quell’episodio, leggendo però prima alcuni messaggi di offese postele da diverse persone.

“Se vedo Giulia De Lellis per strada le strappo tutti i capelli e le faccio ingoiare tanti di quei lassativi che se li ricorda fino alla morte”. E ancora: “Fe*cia del genere femminile, non deve permettersi di aprire quella bocca di me**da”. Questi sono solo alcuni dei commenti che l’influencer ha ricevuto nelle ultime ore.

La sua risposta però è secca e perentoria per placare questa situazione: “Indubbiamente sono stata indelicata, ho usato parole sbagliatissime, forse per la giovane età, e chiedo scusa per questo. Avevo già chiesto scusa ai tempi, però quei video non sono usciti”.

Giulia si scusa per il tono usato, chiarisce che aveva 20 anni ed è cresciuta rispetto ad allora, anche nel modo di pensare, “Se ho ferito involontariamente qualcuno porgo le mie scuse”, termina il messaggio. Chissà se ora le polemiche proseguiranno ancora oppure è bastato questo video da parte delle diretta interessata per chiudere la faccenda.