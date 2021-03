Maschera con albume e limone: come purificare la pelle in poche mosse!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono gli ingredienti fondamentale per creare una maschera fai da te efficace che possa purificare e rassodare la pelle.

L’albume d’uovo è un ingrediente particolarmente efficace e versatile. Aiuta a purificare e a rassodare la pelle, oltre che ridurre i pori dilatati e l’accesso di sebo. E’ molto importante risolvere il problema dei pori dilatati perché possono diventare un pericoloso terreno fertile per i batteri, andando a formare brufoli e cisti molto fastidiose.

Proprio per questo motivo, l’albume è un ingrediente consigliato anche in caso di acne. Al suo interno ci sono il lisozima, un enzima che elimina i batteri, e delle proteine molto importanti per la riparazione dei tessuti.

Creare una maschera fai da te con albume, miele e limone

L’albume può essere utilizzato per creare una maschera particolarmente efficace. La cosa migliore è senza dubbio abbinarlo al miele che ha delle proprietà antisettiche e, al tempo stesso, antibatteriche. Ma non solo. Per creare una maschera performante, è consigliabile unire anche il succo di limone.

La prima cosa che dovete fare è procurarvi 1 bianco d’uovo, 1 o 2 cucchiaini di miele e 1 cucchiaino di succo di limone.

Dentro una ciotola, poi, mettere l’albume e il succo di limone, per poi mescolare fino a quando non otterrete un composto schiumoso. Aggiungete ½ cucchiaino di miele e mescolare per bene.

A questo punto, lavate il viso con l’acqua tiepida, in modo da aprire i pori. Applicate la miscela creata con un batuffolo di cotone, facendo attenzione a non andare sulle zone più sensibili del viso. Fate movimenti circolati che vadano dal basso verso l’alto, a cominciare dal mento fino alle guance, passando anche per la fronte.

Lasciate in posa la maschera per 10 o 15 minuti, fino a quando non si asciugherà del tutto. Successivamente, rimuovetela del tutto strofinando il viso con l’acqua calda, per poi asciugare con un asciugamano.