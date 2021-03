Uno Mattina, parla il Ministro Bianchi: che tipo di maturità avremo quest’anno?

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha parlato della difficile situazione legata alla didattica a distanza e come sarà invece la maturità 2021

Poco fa a Uno Mattina è stato intervistato tramite videocall il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che ha fatto il punto della situazione sulla difficile realtà che sta colpendo la scuola in quest’ultimo anno. Oltre 7 milioni di famiglie vivono la realtà della didattica a distanza, un percentuale che coinvolge al momento 8 studenti su 10.

Un nuovo modo di fare istruzione che il Ministro spiega essere un sacrificio importante da parte di tutti, ribadendo anche che “la scuola non si è mai fermata” nonostante i ragazzi siano a distanza e di come gli insegnanti stessi siano i veri eroi di questo modo inedito di fare insegnamento.

La questione calda per cui viene interrogato il Ministro da parte del conduttore Marco Frittella però riguarda la maturità, come si svolgerà quest’anno? Vediamo le parole di Patrizio Bianchi che spiega in diretta le nuove modalità di scrutinio finale.

Maturità 2021, il Ministro Bianchi parla di come si svolgerà quest’anno

“Come accaduto lo scorso anno, considerata la situazione di emergenza dovuta alla pandemia, gli esami di maturità non prevedono la consueta suddivisione in prove scritte e prove orali” spiega Bianchi. “Questi si concentreranno in un’unica modalità di valutazione attraverso un colloquio in presenza. Ogni studente presenterà un elaborato incentrato, oltre che sulla lingua italiana, anche sulle materie caratterizzanti l’indirizzo del percorso di studi”.

L’esame, quindi, prevede un colloquio orale, “che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato a ciascun studente dai Consigli di classe entro il prossimo 30 aprile”. Il Ministro poi spiega che l’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo 31 maggio con un mese intero per poterlo approfondire.

I docenti saranno sempre presenti per fornire supporto agli allievi anche in questa delicata fase di preparazione a casa. A quando il via della maturità 2021? “Se non ci sono problemi di alcuna sorta legati al Covid – ha detto Bianchi – la data prevista è il 16 giugno prossimo”.