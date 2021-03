Anna tatangelo in costume e un lato B che è sublime – FOTO

Anna Tantagelo più bella che mai in uno scatto Instagram con tanto di costume rosso. Bella e sfrontata l’ex di Gigi D’Alessio stuzzica ancora una volta i suoi fan. Di recente ha anche mostrato un certo fastidio dopo aver letto dei rumors sulla sua presunta storia d’amore con Livio Cori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo ha pubblicato uno scatto dove si mostra in costume, più esplosiva che mai. La cantante ha voluto ancora una volta stuzzicare i suoi fan con uno scatto dove si vede in primo piano il suo lato B da urlo.

Nell’immagine, la cantante di Sora è in piscina, in acqua, con un costume rosso. Labbra carnose e occhi chiusi, in pieno relax.

LEGGI ANCHE –>Anna Tatangelo in bikini. La ragazza di Sora è una statua: forme stravolgenti – FOTO

Anna Tatangelo e il presunto flirt con Livio Cori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)



L’ex di Gigi D’Alessio negli ultimi giorni è anche finita al centro del gossip per la presunta relazione d’amore con Livio Cori. Delle indiscrezioni che, però, hanno dato molto fastidio alla diretta interessa che, sul suo profilo Instagram, ha voluto commentare la notizia: “Avete sempre parlato voi giornali per me e di me e sono 16 anni che sento cazzate. Da quando ne avevo 18… All’epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che vi sto per dire, ma ora non me ne frega niente: FATEVI I C***i VOSTRI”.

A rivelare la notizia del presunto flirt tra Anna e Livio Cori è stata Santo Pirrotta, un giornalista ospite ad Ogni Mattina. Intanto, però, il Corriere della Sera ha fatto sapere che Anna Tatangelo e Livio Cori stanno lavorando insieme al nuovo album di lei.

A tal proposito comunque la cantante ha voluto chiarire che non sta insieme a Gigi D’Alessio da un anno e che, quindi, ha tutto il diritto di rifarsi una vita: “Ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente i giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata. Quando, e se mi andrà di farlo, lo farò io”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Insomma, sembra proprio che Anna Tatangelo non abbia gradito per nulla tutti i chiacchiericci sulla sua presunta storia d’amore con Livio Cori. Inoltre, ha voluto anche smentire la notizia secondo cui sia stato Gigi D’Alessio a presentarle Cori. A detta della Tatangelo, infatti, lo conosce da anni e ci ha fatto anche un Sanremo insieme.