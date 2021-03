Covid, in Italia scoperta nuova variante: un insieme di numerose mutazioni

Una donna di Novara sarebbe risultata positiva ad una nuova variante del Covid-19: all’esito delle analisi è stato scoperto contenere un mix di mutazioni.

La curva dei contagi non accenna a mostrare segni di miglioramento. La campagna vaccinale stenta a decollare. L’Aifa blocca la somministrazione del vaccino AstraZeneca e in 13 Regioni si sarebbe superata la soglia critica nei reparti di terapia intensiva. Un quadro, quello epidemiologico italiano, che le evidenze mostrano essere altamente preoccupante.

A ciò si aggiunge una nuova scoperta: pare sarebbe stata rinvenuta una variante del virus che in sé racchiuderebbe differenti mutazioni.

Leggi anche —> Sospensione Vaccino AstraZeneca, prenotazioni e seconde dosi: cosa succede ora?

Covid-19, nuova variante in Italia: presenta un mix di mutazioni

Leggi anche —> ll vaccino AstraZeneca è sicuro. I numeri dell’efficacia

Con l’ultimo decreto legge il Governo ha disposto misure più stringenti per il Paese, involgendo anche le festività Pasquali. Una scelta, quella dell’inasprimento delle norme di prevenzione, dettata anche dall’eccessiva circolazione sul territorio delle varianti del Covid-19.

Oggi, proprio in merito a queste ultime, sarebbe stata effettuata una nuova scoperta. Stando a quanto riferisce la redazione di Leggo, una donna di Novara sarebbe risultata positiva al Covid. Tuttavia, all’esito del tampone, i medici avrebbero scoperto trattarsi di un ceppo ancora sconosciuto.

Le operazioni di prelievo si sono svolte all’interno del Cerba di Milano al cui capo vi è il noto virologo Francesco Broccolo dell’Università Bicocca. Immediatamente sarebbe scattato l’allarme ed il campione sarebbe stato trasferito a Napoli. Nel capoluogo campano sarà il Ceinge con la taskforce Covid-19 della Regione ad approfondire la questione.

Secondo il professor Broccolo, riporta Leggo, questa nuova variante presenterebbe un mix di mutazioni; da quella inglese a quella nigeriana, per poi passare a due ancora ignote. Ovviamente nessun allarmismo, al momento sono in corso ulteriori verifiche per cercare di carpire il maggior numero possibile di informazioni sul caso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Attualmente, la donna risultata positiva a questa nuova variante si trova in isolamento e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Il marito, invece, è risultato negativo.

M.S.