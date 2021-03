Gianni Morandi come sta? Le condizioni del cantante bolognese

Gianni Morandi. Quali sono le condizioni di salute del celebre cantante e presentatore che ha fatto stare in pensiero tutti i suoi fan

Gianni Morandi è come una persona di famiglia, quello zio affettuoso che non aspetti altro che venga a trovarti. In un certo senso lui lo ha fatto per tutta la sua carriera, entrando nelle case degli italiani. Da giovanissimo con la sua straordinaria voce e i brani che sono diventati dei cult del patrimonio musicale nostrano (In ginocchio da te, Uno su mille, Scende la pioggia, Occhi di ragazza, Andavo a cento all’ora, Fatti mandare dalla mamma...); successivamente anche grazie alla sua partecipazione a film e fiction a partire fin dagli anni ’60. E’ noto anche come talentuoso presentatore tv.

Gianni Morandi piace veramente a tutti, è una di quelle persone che trasversalmente raccoglie simpatia e consensi: giovani e anziani, uomini e donne. Complice il fatto che abbia incrementato la sua già dilagante popolarità anche grazie ai nuovi mezzi di comunicazione. All’età di 75 anni fa un uso sapiente dei social network in cui condivide il suo amore per la natura, per lo sport, i momenti con la famiglia e risponde personalmente ai commenti dei follower. Ha sempre una parola gentile per tutti, soprattutto per gli utenti più maliziosi che scrivono messaggi poco consoni; vengono bacchettati ogni volta con ironia, senza trascendere nella volgarità.

Per questo motivo ha destato preoccupazione in molte persone la notizia di un suo ricovero repentino. No, questa volta non c’entra il Covid. Gianni Morandi stava bruciando delle foglie secche nel giardino di casa sua a Monghidoro, è scivolato e ha riportato delle ustioni.

LEGGI ANCHE –> Giulia Salemi sparisce dai social e preoccupa i fan: “Ero..”

Gianni Morandi: le sue condizioni di salute

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

LEGGI ANCHE –>Al Bano sul vaccino: “questo non lo faccio, ho capito…“

In un primo momento è stato portato all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, successivamente al Bufalini di Cesena. Lui stesso aveva pubblicato una foto poco prima dell’incidente in cui si trova sorridente su un trattore, intento a fare lavori in campagna e ironizzando sulle dimensioni spropositate delle sue mani. “Finalmente ho trovato i guanti della mia misura”-aveva scritto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

A quanto pare le sue condizioni sembrano migliorare piano piano. Ha avuto la forza e la possibilità, infatti, di pubblicare un altro post sui suoi canali social in cui ringrazia di cuore Siniša Mihajlović, ex calciatore e oggi allenatore del Bologna, che ha mandato un video contenente gli auguri di pronta guarigione realizzato insieme a tutta la squadra durante una sessione di allenamento.