Alessia Marcuzzi “nuova penna” per Grazia, Mara Venier commenta e spiazza tutti – FOTO

La showgirl Alessia Marcuzzi sarà impegnata con una nuova rubrica sul magazine Grazia per rispondere a tutte le richieste sentimentali poste dai lettori

Bella più che mai, vedremo anche questa sera Alessia Marcuzzi alla conduzione de “Le Iene” con l’amico Savino, tanti anche stavolta i temi che saranno affrontati nel corso della puntata della Gialappa’s Band. Come sempre però il tutto sarà condito da tante risate e divertimento da parte dei conduttori e gli inviati in esterna. Ricordiamo che da questa settimana lo show si sdoppia diventando bisettimanale, non più solo il martedì ma anche il venerdì.

Alessia Marcuzzi e la nuova rubrica su Grazia: tutti i dettagli per seguirla

Non è solo conduttrice e attrice, ma anche imprenditrice con il suo lancio di creme viso e corpo, e da oggi anche penna per la nota rivista femminile Grazia, per cui Alessia curerà una nuova rubrica legata ai sentimenti intitolata “Un posto nel cuore”.

La bella showgirl lo ha annunciato con un post completamente rosa per restare in tema con i colori del magazine, ed un messaggio in cui descrive la sua avventura come “confidente del cuore” a cui i lettori possono scrivere per ricevere consigli e suggerimenti preziosi.

“Non vedo l’ora di rispondere alle vostre lettere e se riuscirò ad alleggerire il vostro cuore, sarò felice. E un posto nel mio cuore sarà solo per voi ❤️”. Alessia ovviamente non manca di fornire anche l’indirizzo di posta a cui per poter comunicare con lei, unpostonelcuore@mondadori.it.

Immancabili i commenti da parte dei follower che l’hanno subito premiata per questa sua nuova possibilità di riscossa, e tra tutti spicca anche quello di Mara Venier che le chiede di scriverle subito, ma Alessia, con un tono divertente risponde: “Mara amore, se ce mettiamo a parla’ io e te non finiamo più’😂”