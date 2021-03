Flavio Insinna a “L’Eredità” resta allibito dal Campione: “Sembra assurdo…”

Flavio Insinna, il padrone di casa de l’Eredità rimane allibito nell’ultima puntata. Al Campione in carica rivela “Sembra assurdo…”

Il preserale L’Eredità in onda tutti i giorni su Rai Uno si rivela anche stavolta foriera di eventi imprevedibili. Nell’ultima puntata infatti il padrone di casa – Flavio Insinna – urla all’assurdo. Il momento, finito subito in rete, riguarda la ghigliottina, ovvero gioco finale in cui chi ha vinto la puntata deve trovare la parola esatta aiutandosi dai cinque indizi forniti.

In quest’occasione il Campione in carica – Giuseppe Guerriero – non è riuscito ad accaparrarsi il bottino pari a 62.500 Euro. Quello che ha suscitato curiosità è stata la risposta troppo tempestiva di Giuseppe. Un’atteggiamento che ha convinto Insinna a ribadire di avere tempo sino al gong: “Addirittura hai già scritto la parola? Non vuoi ripensarci? Puoi farlo fino al gong” ma il Campione era convinto della risposta appena fornita.

Flavio Insinna, gelo in studio: la risposta del concorrente

A fronte delle parole Arte, Tornare, Fuori, Pane e Scarpe Giuseppe ha detto Parte, invece la parola era Forma. Quindi ci riproverà stasera per portarsi via il montepremi. Sul suo profilo Instagram infatti ci scherza su e afferma: Ieri sera ero “FUORI FORMA”

STASERA ORE 18:45 VI ASPETTO SU @rai1official CON L’EREDITÀ. Con tanto di foto per immortalare il momento.

Tra le storie il concorrente ha postato alcune testate che hanno scritto sull’argomento a cui risponde con un sorriso e affettuosamente, tuttavia un giornale – come si vede sotto – ha definito l’uomo spaccone, una frase che Giuseppe non avrebbe gradito.

Ammette infatti quanto sia difficile in studio con la tensione riuscire ad indovinare la parola esatta. Non resta che attendere la nuova puntata in cui tenterà nuovamente nell’impresa.