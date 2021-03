Amici 20, tra i giudici delle novità con due grandi di sorprese. Manca un solo giorno alla prima puntata del serale e già ci sono tanti spoiler

Domani comincia il serale della ventesima edizione di Amici, con tanti ospiti d’eccezione e tanti ragazzi che sono diventati nel corso di queste settimane molto amati sui social. Ci saranno tante sorprese e un format tutto nuovo dipeso dal fatto che i ragazzi sono arrivati tutti ed è la prima edizione in cui ci sono ben diciassette concorrenti in gara. Molti nomi sono già circolati sui giudici della trasmissione, si era parlato di Tommaso Zorzi e Matilde Brandi ma non sono loro che ci faranno compagnia.

Amici 20, spoiler per il serale: Stefano De Martino e Stash come giudici

Il nome del primo giudice è stato uno degli allievi più amati della storia di questo programma: Stefano De Martino. Lui ha partecipato alla nona edizione come ballerino professionista e da lì ha cominciato una bellissima carriera, e ad oggi è uno dei conduttori più amati della nostra televisione. Il secondo nome invece è quello di Stash, che ha partecipato alla quattordicesima edizione insieme al suo gruppo musicale i The Kolors, arrivando in finale e vincendo il programma. Proprio qualche anno fa è stato professore della scuola di Amici e adesso si prepara a tornare nelle vesti di giudice.

Oltre a loro due, si aggiunge il nome di Emanuele Filiberto di Savoia. Non mancheranno certamente le occasioni per litigare, con tutti questi nomi presenti in studio. Non ci resta che aspettare e vedere quello che succederà nelle prossime puntate.