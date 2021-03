Per la Festa del papà, Pier Silvio Berlusconi fa un regalo inaspettato al padre Silvio. Per l’ex premier arriva la dolce dedica sui quotidiani: “Sei unico!”

Una Festa del papà davvero speciale per Silvio Berlusconi. Merito del suo secondogenito, Pier Silvio, che gli ha fatto un dono inaspettato. Probabilmente l’amministratore delegato di Mediaset si sarà chiesto: “Cosa regalare ad un uomo che ha già tutto?”, ed è riuscito ad ideare il cadeau perfetto.

Ha infatti scelto di dedicare un pensiero d’auguri al padre, comprando delle pagine pubblicitarie di alcuni fra i principali quotidiani italiani, come il Corriere della Sera, il Giornale e il Messaggero. Così stamattina, aprendo i giornali, Silvio Berlusconi ha potuto leggere la dedica più dolce.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara, le FOTO in dolce attesa commuovono il web

Pier Silvio Berlusconi, gli auguri a papà Silvio: “Sei unico!”

LEGGI ANCHE -> Fedez, il VIDEO per il compleanno di Leone commuove tutti… e Chiara!

Le parole scelte da Pier Silvio per omaggiare il padre dimostrano la profonda stima e il grande affetto che li lega. Poche e semplici frasi, che però lasciano trasparire la necessità di un abbraccio paterno anche in tempo di Covid. Importanti soprattutto per chi, come il leader di Forza Italia, ha dovuto combattere contro il coronavirus.

“Caro papà – scrive Pier Silvio – Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Un gesto forte da parte di Pier Silvio, notoriamente schivo e riservato. E visto che anche lui è papà, chissà cosa gli avranno invece regalato i suoi tre figli, Lucrezia Vittoria, nata dalla relazione con la modella Emanuela Mussida, e Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, nati dall’amore con Silvia Toffanin.