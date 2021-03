Maria De Filippi, per combattere ll nemico si comporta così

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi è stata introdotta una tecnologia avanzata per contenere la diffusione del covid.

Maria De Filippi in pima linea nella lotta contro il covid. In particolare nella sua scuola di Amici è attuata un’attenta sanificazione degli spazi. Per realizzarla è stato applicato il progetto Kleanium creato da Km Corporate. Si tratta di un’iniziativa volta a sostenere persone e realtà nel processo di pulizia e disinfezione degli oggetti.

A seguito della pandemia è stata elaborata una lampada a bassa pressione. Quest’ultima produce raggi ultravioletti grazie ai quali è possibile agire sul DNA dei virus fino a giungere alla morte degli agenti patogeni. Nell’eliminazione dei batteri l’efficacia del sistema è quasi totale.

LEGGI ANCHE > Rivoluzione al serale di Amici di Maria De Filippi: l’annuncio ufficiale

Amici di Maria De Filippi: gli armadi che sanificano gli oggetti

LEGGI ANCHE > Sapete quanto guadagna Maria De Filippi? La cifra è stellare

A creare questa tecnologia di sanificazione attuata nella scuola di Amici è stata Km Corporate. Una novità per contenere la diffusione del virus e igienizzare al meglio gli oggetti. La tecnologia è stata realizzata presso lo stabilimento di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova.

Sono stati creati ad hoc modelli di armadi chiamati Industry-Thing e Industry- Small. Quest’ultimi sono stati posti nella scuola della De Filippi. Gli studenti possono così sanificare i loro effetti personali in soli dieci minuti.

Proprio per via del Covid, ieri il day time del talent show e Uomini e donne, non sono andati in onda. Il 18 marzo infatti è la Giornata Nazionale per le vittime del Covid. Proprio per questo in segno di rispetto i format si sono fermati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Intanto stamattina la conduttrice è stata ospite in diretta su RTL 102.5. Ai microfoni di Massimo Giletti si è mostrata preoccupata per il perdurare dell’emergenza sanitaria. Ha rivelato poi che fin dal primo lockdown ha vissuto la pandemia con grande paura.