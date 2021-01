Sapete quanto guadagna Maria De Filippi? La cifra è stellare

Sapete quanto guadagna Maria De Filippi? Una cifra a molti zeri, tra conduzione e gli utili della sua società di produzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi ⭕ (@mariadefilippipage)

Maria De Filippi la conosciamo tutti, non ha bisogno di presentazioni. Anzi alcune volte non serve aggiungere nemmeno il cognome. Dici Maria e si capisce che si parla della regina di Mediaset.

La moglie di Costanzo è uno dei numeri uno della televisione italiana e anche se è sposata con un uomo così influente si è saputa ritagliare uno spazio tutto suo tanto di diventare una delle presentatrici più acclamate dal pubblico.

Maria è laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Pavia ma poi l’incontro con Costanzo le fece prendere la strada dello spettacolo. I suoi programmi ormai diventati dei veri cult del piccolo schermo e sono tantissimi da Uomini e Donne a C’è Posta per Te, passando da Amici fino a Temptation Island e Tu si que vales.

Quando c’è lei in tv non ci sono rivali che tengano, gli ascolti schizzano alle stelle tanto che viene definita la Sanguinaria. Ma vi siete mai chiesti quanto guadagna Maria De Filippi?

LEGGI ANCHE -> Antonella Elia quanto guadagna al GF Vip? Cachet stellare, è polemica

Quanto Guadagna Maria de Filippi? Gli zeri sono parecchi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi ⭕ (@mariadefilippipage)

LEGGI ANCHE -> Silvia Toffanin, quanto guadagna la conduttrice di Verissimo? I numeri

Quanto guadagna Maria De Filippi? A dirlo è una recente ricerca condotta da ‘TPI’ che descrive le cifre della presentatrice come stellari. Più alte di quelle di un grande di Serie A. Secondo il sito la moglie di Costanzo porterebbe a casa 10 milioni di euro all’anno.

Una cifra da capogiro che non deriva però solo dal suo lavoro di presentatrice. C’è da ricordare che Maria è anche autrice e produttrice dei format che conduce dunque non lavora solo come volto ma anche dietro le quinte con la sua società di produzione, la Fascino S.r.l.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi ⭕ (@mariadefilippipage)

Ecco che così la cifra dei guadagni lievita. C’è da precisare che la Fascino è divisa a metà tra Maria e la RTI. Se secondo le stime di Italia Oggi che riportano la chiusura della società nel 2017 con un utile di 3,4 milioni di euro, la metà vanno nelle casse di Maria.