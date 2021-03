Rivoluzione al serale di Amici di Maria De Filippi: l’annuncio ufficiale cambia tutto. Durante il Daytime di oggi Maria ha rivelato ai professori le nuove regole

Maria De Filippi oggi nel daytime di Amici ha annunciato degli importanti cambiamenti, una vera e propria rivoluzione al serale che da anni segue sempre le stesse regole. Manca pochissimo oramai all’inizio del serale e, con grande stupore, tutti gli allievi sono riusciti a guadagnarsi un posto. Questo però ha creato un problema non poco trascurabile: sono diciassette. Solitamente i ragazzi al serale vengono divisi in due squadre e non era previsto che arrivassero così in tanti. Per questo motivo, gli autori del programma hanno dovuto cercare una soluzione per riuscire a gestirli tutti.

Amici, il serale vedrà tre squadre e non più due: ognuna sarà capitanata da due docenti

La produzione ha deciso che verranno formate tre squadre composte da cantanti e ballerini! I prof formeranno delle coppie sulla base di comunione di intenti e identità di vedute! #Amici20 pic.twitter.com/YlWIbS2gmY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 16, 2021

Gli insegnanti sono stati convocati per essere messi al corrente delle nuove regole che sono state decise dagli autori. I ragazzi saranno divisi in tre squadre, e ogni squadra avrà due insegnanti a capitanarle. Sono stati proprio loro a scegliere in che modo accoppiarsi, e la prima coppia formata è quella da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Durante la prima puntata verranno eliminati due o tre allievi, una vera e propria novità e che di certo spaventerà i ragazzi che stavolta rischiano davvero tanto.

I ragazzi stanno festeggiando il loro arrivo al serale, ma adesso devono rimboccarsi le maniche e provare perlomeno a rimanerci. Tra pochissimo ci sarà la prima puntata e devono cominciare a preparare le esibizioni per fare una bella figura in prima serata su Canale Cinque.