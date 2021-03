Un momento d’oro per la showgirl napoletana che è una delle più richieste e desiderate del momento e sia sui social che sul piccolo schermo, spopola.

Serena Rossi è uno dei volti più in voga negli ultimi anni.

Dopo la sua partecipazione a Tale e Quale Show che l’ha consacrata, non si è più fermata e tra fiction in tv, teatro e conduzione di programmi televisivi è tutt’oggi un vero e proprio fiume in piena.

Serena canta, recita, conduce non le manca nulla per essere considerata una vera e propria showgirl a tutto tondo.

Anche sui social è molto seguita con 571mila followers che attivissimi rimangono ammaliati da ogni scatto che pubblica.

Elegante e affascinante: Serena Rossi

La splendida showgirl pubblica una foto in cui lascia tutti senza fiato.

In una splendida mise rosa incanta il pubblico e la sua bellezza è davvero incredibile.

La bella Serena oltre agli impegni lavorativi ha dedicato il suo tempo anche per mettere su famiglia infatti da poco è mamma del piccolo Diego avuto dal suo compagno Davide Devenuto.

Di recente ha pubblicato un dolcissimo scatto in riva al mare dove si lasciava immortalare proprio insieme alla sua splendida famiglia scrivendo: “Tanti auguri a quest’uomo qui, che mi ha cambiato la vita. To infinity and beyond.”, in occasione del compleanno del suo Davide.

Un grande amore quello tra i due attori che stanno vivendo entrambi un momento d’oro sia dal punto di vista personale che lavorativo.