Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi, il motivo del loro addio

L’attore toscano ha avuto un’importante storia d’amore con la bella Laura con la quale ha avuto la sua unica figlia Martina. La rottura però è stata inevitabile…

Leonardo Pieraccioni è stato per anni uno scapolo d’oro, nessuna donna era riuscita infatti a legarlo a sè tanto da fargli mettere su famiglia.

Solo una c’è riuscita, stiamo parlando della bellissima Laura Torrisi.

La ragazza partecipò al Grande Fratello nel 2006 arrivando in semifinale e l’anno seguente fu scelta dal regista del film ‘Una moglie bellissima‘ per ricoprire il ruolo da protagonista. Ma come avvenne questa scelta?

Lo raccontò lo stesso Pieraccioni a Vanity Fair: l’esuberante attore toscano infatti cercava un costume da far indossare alla futura protagonista e sfogliò una rivista di moda dove in copertina c’era la bella Laura.

Appena la vide disse al suo collaboratore: “Non so chi sarà, certo sarà una bella come questa. Anzi, facciamo prima, chiamiamo direttamente questa qui, così abbiamo la protagonista e ci facciamo portare pure il costume della foto“.

E così fu: un vero e proprio colpo di fulmine per Leonardo.

I motivi della rottura tra Leonardo e Laura

Dopo le riprese tra i due nacque una bellissima storia d’amore dalla quale nacque la piccola Martina che oggi ha 10 anni. Laura e Leonardo non si sono mai sposati ma sono stati insieme per 5 anni fino a che nel 2014 hanno dato comunicazione della loro separazione in maniera consensuale.

Ufficializzarono la fine del loro rapporto tramite social con un post in comune:

“In merito alle ultime notizie che ci riguardano vogliamo fare dei chiarimenti.

La storia tra noi è finita da tempo, come molti di voi avevano intuito.

Il motivo per cui non ci siamo mai pronunciati sull’argomento, di comune accordo, è dato dal fatto che il processo per metabolizzare una separazione richiede tempo e non è cosa facile.

Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che ci auguriamo con tutto il cuore continui ad essere felice come adesso.

E questa è la cosa che più ci interessa.

Laura e Leonardo.”

Infatti in quel periodo si vociferava di un tradimento della Torrisi che smentì lo stesso Pieraccioni assicurando che i due si erano lasciati già da due anni seppure non lo avevano ancora comunicato.

I due non andavano più d’accordo e non erano più una coppia da tempo ma nonostante ciò non hanno mai perso l’affetto e la stima reciproca.