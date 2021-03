Tutto il web è preoccupato per le condizioni di salute del noto cantante Gianni Morandi, dopo il suo incidente domestico.

Il talentuosissimo cantante è ancora in ospedale a causa di un brutto incidente, che poteva essere letale, se solo Gianni non avesse avuto la forza di dare l’allarme.

Per le ustioni, causate dalla sua caduta tra le fiamme mentre cercava di bruciare le sterpaglie del suo giardino, sono state necessarie delle cure specializzate e, ad oggi, Gianni Morandi è fuori pericolo.

Tuttavia la strada per tornare alla normalità non è finita qui, come scrive sui social: “E’ più dura del previsto, la strada è ancora lunga, devo restare in ospedale ancora 10 o 15 giorni“. Addirittura l’edizione di LiberoQuotidiano titola:”Non riesco a scrivere” un calvario, timori per le sue condizioni”. Insomma, pare che la situazione non sia cosi rosea.

Gianni Morandi torna attivo sul web: risponde alle curiosità e aggiorna i fan sulla sua condizione ospedaliera

Gianni Morandi è tornato attivo sui social, dove ha postato il video girato per lui dal Bologna prima di entrare in campo.

All’interno del video ci sono gli auguri di Sinisa Mihajlovic: “In bocca al lupo per una pronta guarigione“.

Successivamente, Gianni risponde ai suoi followers con pazienza, dopo essere stato assente dall’11 marzo: ha raccontato le sue giornate ed ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Prima dell’incidente, aveva postato uno scatto su Instagram che lo immortalava mentre svolgeva i lavori domestici e, ironico come sempre, aveva scritto sulla didascalia: “Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…“.

Tutta l’Italia gli è vicino e gli augura una pronta guarigione: Gianni Morandi è un artista forte e supererà anche questo spiacevole incidente!