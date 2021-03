Beautiful, anticipazioni puntata 20 marzo: colpo di scena per Brooke

Beautiful, anticipazioni 20 marzo: Zoe è ignara del fatto che Thomas la stia usando. Ridge rivela a Brooke che il loro matrimonio non è finito.

Zoe non è consapevole del fatto che Thomas la stia solo usando per arrivare ad Hope. La ragazza è felice di sapere il giovane Forrester la vuole accanto a sé per il pranzo di Natale e non sospetta che dietro possa esserci qualcos’altro. Hope invece si dice sollevata al pensiero che le attenzioni di Thomas siano rivolte ad un’altra persona, ma il suo atteggiamento sembra dire tutto il contrario. Che la Logan sia gelosa della nuova storia d’amore tra Thomas e Zoe? O la sua è solo paura che qualcun altro possa prendere il suo posto nella vita di Douglas?

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane: un matrimonio totalmente inaspettato

Beautiful, anticipazioni 20 marzo: Hope va a trovare Thomas

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> I Måneskin in esclusiva. Da Sanremo al nuovo album: “La vera rivoluzione? Essere se stessi”

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas chiederà ad Hope di passare a trovarlo durante i giorni di festa e sarà molto compiaciuto nello scoprire che lei non ha intenzione di rifiutare. Hope accetta per poter rivedere Douglas, ma Thomas ha come l’impressione che la ragazza stia lentamente cedendo alle sue avance. Nel frattempo il rapporto tra Hope e Liam è sempre più tormentato. Lei non sa cosa vuole e lui cerca di tenere a freno la sua gelosia, ma le cose non sempre vanno come sperato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Brooke declinerà l’invito di Eric a trascorrere il Natale in famiglia, consapevole che all’evento sarà presente anche Thomas. A quel punto Ridge le darà una notizia inaspettata: non ha mai depositato le carte del divorzio. Legalmente, Ridge e Brooke sono ancora sposati.