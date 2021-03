Carolina Casiraghi stupisce ancora con le sue foto osé e provocanti su Instagram, questa volta si è superata: lato A o fondoschiena?

Carolina Casiraghi ormai si è fatta conoscere dal web che non la molla più e i follower dopo aver visto così tanta bellezza e forme sensazionali non perdono occasione di fare un salto sul suo profilo Instagram per dare un’occhiata alle sue foto quotidiane. Il buongiorno, la buonanotte, non manca proprio nulla e giorno dopo giorno i fan crescono sempre di più, attualmente sono quasi duecentonovanta mila.

LEGGI ANCHE>>>Carolina Casiraghi l’intimo azzurro e lo scatto di spalle, che spettacolo-FOTO

Carolina Casiraghi, dal lato A al fondoschiena, vi piace?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

LEGGI ANCHE>>>Carolina Casiraghi è devastante. Ormai in casa gira solo nuda – FOTO

Una foto al giorno fa conoscere Carolina in tutto il mondo, infatti da un anno a questa parte il profilo Instagram della Casiraghi ha fatto sicuramente un salto di qualità. Con lei la sensualità e la provocazione non mancano mai, ormai queste caratteristiche sono il suo biglietto da visita. La donna sa come stuzzicare i follower affamati di scoprire le sue parti più intime. Guardare ma non toccare, è questo il suo motto. L’ultimo post è formato da due foto, la prima dove mostra il lato A e la seconda dove mostra il fondoschiena. In una posizione accattivante, indossando un costume molto particolare è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico. “A+B=C di Carolina” scrive come didascalia, come darle torto?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

“Una stella che brilla di luce propria” si legge sotto alla foto, “Magnifica” aggiunge qualcun altro. Molti la aspettano in qualche programma televisivo, ma per il momento la Casiraghi è impegnata sul web e a dar vita al suo concetto di moda.