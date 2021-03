Claudia Ruggeri è una delle star del programma “Avanti un atro”, negli anni ha ricoperto il ruolo di poliziotta ed ora di miss. Il suo fisico mozzafiato è apprezzato da molti sul web.

Claudia Ruggeri, lavora da diverso tempo nel mondo dello spettacolo. E’ Romana, mora e bellissima. Inizia la sua carriera come modella e subito dopo approda in televisione come showgirl. Dal 2004 lavora con Paolo Bonolis, è stata Sonia Bruganelli, moglie de conduttore, a scoprire la Ruggeri, grazie alla sua agenzia di casting.

Claudia è un volto noto anche di Domenica in e Ciao Darwin, programmi nei quali ha lavorato prima di Avanti un altro, dove ha ricoperto il ruolo di poliziotta e ora di miss.

Claudia, una bellezza senza tempo amata dal web

Claudia è legata a Paolo Bonolis non solo per il contesto lavorativo, ma anche familiare. La bella mora ha sposato il fratello di Sonia (moglie di Paolo). La coppia è convolata a nozze quest’estate, con una cerimonia privata; tra gli invitati tantissimi vip del mondo dello spettacolo.

Claudia è molto amata dal web, il suo seguito si aggira ad 1milione di follower su Instagram. Per ogni foto o video postato dalla Ruggeri un tripudio di cuori e commenti si leggono sul suo profilo. La bella mora è una vera star. Basta una sua foto per fare strage di cuori.