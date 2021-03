Non ci sono buone notizie per Elettra Lamborghini che attraverso le storie di Instagram aggiorna il pubblico sulle sue condizioni di salute

Lo scorso lunedì Elettra Lamborghini avrebbe dovuto iniziare la sua avventura all’Isola dei Famosi come opinionista, ma a soli pochi giorni dalla partenza si è ritrovata costretta all’isolamento. La giovane è infatti risultata positiva al Covid, come ha dichiarato lei stessa attraverso un video postato sul suo profilo Instagram. Nonostante abbia più volte ribadito di sentirsi bene l’obbligo di quarantena non le ha permesso di partecipare alle prime puntate dell’Isola, durante le quali ha avuto modo di collegarsi da casa per un saluto. Arriva ora un aggiornamento sul suo stato di salute.

Elettra Lamborghini ancora positiva: “Mamma mia che sfiga”

Nel corso della puntata di giovedì sera Elettra Lamborghini ha salutato i suoi colleghi dell’Isola augurandosi di poterli vedere molto presto. Sembra però che questo non accadrà in tempi brevi poiché l’influencer è risultata ancora positiva all’ultimo controllo effettuato, come ha spiegato attraverso alcune storie su Instagram.

“Non ci sono buone notizie dal mio referto purtroppo” -scrive- “mamma mia ma che sfiga“. Elettra insieme a queste parole ha postato lo screen del risultato del tampone, ancora una volta positivo, aggiungendo di provare una profonda tristezza. “Non ho nessun sintomo da giorni, continuo a prendere mille pastiglie per prevenzione” -racconta- “ho fatto pure un tampone rapido che è risultato negativo“. Proprio questo le aveva dato la speranza di poter risultare negativa anche al tampone molecolare che tuttavia ha dato esito positivo.

Continua quindi l’isolamento di Elettra che nei giorni scorsi ha vissuto un ulteriore momento di sconforto in seguito alla morte del suo cane. “Non ho pace in questo periodo. Chiunque tu sia smettila di mandarmele dietro“, ha scritto durante uno sfogo.

Il pubblico dovrà quindi attendere ancora prima di poterla vedere accanto a Ilary Blasi, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi negli studi del reality di Canale 5.