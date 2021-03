Francesca Cipriani in ospedale: “É successo un’altra volta”

Francesca Cipriani. L’ ex vincitrice de La Pupa e il Secchione ha pubblicato delle immagini preoccupanti su Instagram Stories. Cosa le è successo

Vi ricordate di Francesca Cipriani? La show girl diventò molto famosa in Italia grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione del reality Grande Fratello nel 2006. Il suo carattere esuberante e le sue forme voluttuose sono state, da lì in poi, un lascia passare che le ha consentito di spaziare in diversi programmi televisivi.

La sua più celebre “performance” la deve al programma La Pupa e il Secchione, altro reality che la vide salire sul gradino più alto del podio insieme a Federico Bianco, battendo la coppia formata da Elena Morali e Fulvio Di Gennaro.

Successivamente è stata inviata del programma Domenica Cinque di Barbara d’Urso, nella rete ammiraglia di Mediaset. Nel 2018, ennesimo reality: Francesca Cipriani non se n’è fatto scappare nemmeno uno: è la volte de L’Isola dei famosi. Si classifica al quarto posto. Oggi è sulle pagine di cronaca leggera a causa della sua convalescenza in ospedale, che cosa le è capitato?

Francesca Cipriani ricoverata: un altro intervento per lei

La showgirl Francesca Cipriani ha pubblicato delle immagini su Instagram mentre si trova in convalescenza in una clinica. Non ha mai nascosto di essersi sottoposta a numerosi interventi di chirurgia estetica. I primi ed evidentissimi si sono concentrati sul seno, arrivando adesso alla settima misura.

Come ha anticipato di fronte alle telecamere di Pomeriggio Cinque, lo scorso 11 marzo si è sottoposta all’ennesimo ritocchino. Stavolta però si tratta di liposcultura e liposuzione. L’obiettivo? Diventare un mix tra Barbie e Kim Kardashian, con la vita sottilissima e il lato B al contrario molto prominente.

Non l’ha fermata nemmeno il ricordo di una passata operazione finita male. La ragazza si era fatta inserire delle protesi nei glutei; si scatenò un’infezione con tanto di rigetto.