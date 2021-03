Enrico Brignano e Flora Canto si preparano a diventare genitori bis, dopo aver avuto Martina, 3 anni. E arrivano le indiscrezioni sul nome del nascituro

Manca ancora qualche mese alla data stabilita, ma Enrico Brignano e Flora Canto si stanno preparando ad allargare la famiglia. Dal loro amore è nata Martina, che oggi ha tre anni, e i due attori a luglio diventeranno genitori per la seconda volta. L’annuncio della gravidanza era arrivato a fine febbraio, con un dolcissimo post su Instagram, condiviso da Flora.

“In questo periodo storico così difficile – ha scritto la showgirl – avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina… Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto. Siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte. Il nostro piccolo secondo miracolo di vita“.

Enrico Brignano e Flora Canto: “Ecco il nome del nostro bimbo”

In queste ultime ore, ospiti di Verissimo, Brignano e la sua compagna hanno divulgato ulteriori dettagli sulla gravidanza. In primis il sesso del bebè: sarà un maschietto. Il comico romano si è detto felicissimo di poter avere una “parità di genere in famiglia“. Anche se, a detta sua, si scioglie davanti a Flora e alla loro bimba. Insomma, un papà innamorato, che racconta Brignano, “gioca con Martina a rotolarsi sul tappeto e che beve il tè invisibile con i pasticcini”.

La coppia ha poi rilasciato un’intervista al settimanale Gente, in cui ha rivelato anche i nomi fra cui stanno decidendo. Al momento sarebbero tre i papabili: Niccolò, Mattia, Giacomo. “Quest’ultimo – ha raccontato Flora – perché tempo fa, durante uno spettacolo con Enrico, dicevo la frase: ‘Se avrò un figlio si chiamerà Giacomo’. Ci sembrava un segno del destino“.

Enrico Brignano, 54 anni, e Flora Canto, 38 anni, stanno insieme da oltre sette anni. Si sono incontrati sulla spiaggia di Sabaudia e non si sono più lasciati. Nel 2017 il loro amore è stato coronato dalla nascita di Martina, che, a quanto pare, non vede l’ora di diventare una sorella maggiore.