Fabrizio Corona, cresce la preoccupazione: “E’ molto dimagrito”

Fabrizio Corona è ancora ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, non mangia e beve da giorni, è dimagrito

Cresce la preoccupazione da parte della mamma del re dei paparazzi, da giorni ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, dopo che ha iniziato lo sciopero della fame e della sete. Tutto questo è la conseguenza della sentenza del tribunale di sorveglianza che gli ha revocato i domiciliari. Secondo la Cassazione Fabrizio Corona dovrà scontare altri e nove mesi in carcere, precedentemente estinti nell’affidamento in prova che gli era stato revocato nel 2018. Sui social sono tanti gli appelli, i messaggi da parte non solo dei familiari e amici ma anche di tanti conoscenti che si sentono in dovere di aiutare in parte l’accusato.

Fabrizio Corona: la mamma è preoccupata, perché?

La mamma Gabriella ha avuto modo di fare visita al figlio ricoverato ed ha potuto constatare la grande sofferenza del re dei paparazzi. “E’ molto dimagrito – afferma, rilasciando un’intervista sul Corriere della Sera – Ho provato a convincerlo a prendere almeno un po’ di zucchero, ma non vuole niente. Non si aspettava la decisione della Cassazione. Si sente vittima di un’ingiustizia e di accanimento: quei mesi li ha scontati”. La donna è molto preoccupata viste le condizione in cui vive Corona da anni, l’uomo ha una malattia psichiatrica, “Un disturbo borderline con disturbo bipolare di tipo narcisistico associato ad una sindrome depressiva maggiore”. Afferma la madre. Per questo la signora prega ancora una volta, come ha fatto in questi giorni, di fare tornare a casa il figlio e di considerare ogni aspetto della patologia.

La donna chiede aiuto affinché le sue preghiere vengano accolte, perché sa che un ritorno in carcere potrebbe costare la vita di Fabrizio. “Deve continuare la terapia, se lo rimettono in carcere muore”, lancia un appello disperato, sperando che qualcuno la ascolti.